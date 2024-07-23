台股昨（22）日重挫612點，為今年來第二大跌點。摩根士丹利證券（大摩）發布最新「台股策略報告」，對台股未來一年仍看好，估2025年6月將挑戰24,000點，但提醒下半年需留意美國總統大選變數等四大不利因素可能影響指數上行，並下調科技股評級，建議下半年慎選持股，相對看好鴻海（2317）、中信金（2891）、統一超商（2912）等十檔個股。

大摩台股策略分析師程世維指出，台股當前面臨四大不利因素，首先是台股估值高估、獲利增長可能放緩，滾動本益比已超過五年平均水平的兩個標準差；其次，台股的現金股息殖利率低於市場平均，對投資人吸引力減弱。

第三，包括散戶及法人在內的內資大舉投入台股，外資再加碼空間相對有限；第四是地緣政治不確定性，由於台灣市場以出口為導向，同時美國總統選舉的變化，可能會使台灣公司基本面出現不確定性，因此建議投資人保持謹慎，選股採取平衡策略。

在類股族群方面，程世維指出，科技類股因今年強勁漲勢，評級下調至「中性」（equal-weight）、金融類股也保持「中性」（equal-weight）；反觀，消費性必需品調升至優於大盤的「增持」（Overweight），非必需消費品、工業類股則維持在「增持」。

在台股投資組合方面，他看好資訊科技相關的晶心科、愛普*、鴻海、技嘉；金融股中信金；消費性必需品的統一超商；非必需消費的儒鴻、富邦媒；工業族群的鈺齊-KY、華城。

展望後市，大摩預估，台股在2025年6月的目標指數上看24,000點。至於外資動向，由於AI已成廣為人知的結構性趨勢，程世維推測，儘管台股市場自2024下半年和2025年仍具有一定的長期增長潛力，但外資可能因估值過高等因素，近期態度暫時選擇觀望。