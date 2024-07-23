大摩焦點股 移出權王

摩根士丹利（大摩）策略師建議投資人對先前AI題材帶動大漲的族群進行獲利了結後，亞洲科技股面臨新冠疫情爆發初期以來最糟的跌勢。

彭博資訊報導，投資人上周開始懷疑原先炙手可熱的AI交易題材能否延續，加上擔心美國可能緊縮對中國大陸的科技銷售限制，市場賣壓湧現，而本周初的交易凸顯出市場尚未緩和焦慮。

彭博亞太半導體指數昨（22）日盤中一度重挫3%，邁向2020年3月新冠疫情爆發以來最大四日跌幅。

摩根士丹利傾向於在聯準會（Fed）首度降息前轉向消費者必需品類股，目前市場預期聯準會將在9月降息。大摩策略師將對亞洲和新興市場科技股的評等調降至「持股觀望」，同時把包括台積電（2330）在內的AI晶片股從焦點股名單移出。