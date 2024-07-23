國泰金：過半民眾看壞台股 52%預期下半年恐跌破2萬點

國泰金（2882）昨（22）日公布最新2024年7月國民經濟信心調查結果，國民對股市樂觀情緒創下四年新高，但在時事題部分，有三成民眾看好今年下半年台股高點在25,000點不是夢，但高達五成的民眾看壞台股，認為今年下半年台股低點恐跌破2萬點。

這項調查，是在7月1日到7月7日進行，顯示逾半民眾在7月初台股突破2萬3,000點時，風險意識就已經出爐。

台股6月底、7月初一路探高，當時股民信心爆棚，究竟股民心中台股可以漲到多少？下半年高低點預測為何？國泰金本月調查的時事題為「民眾對2024下半年台股加權指數高低點的預期」，結果顯示，31.2％民眾認為台股下半年高點將漲破2萬4,000點到2萬5,000點區間。而11.9％的民眾則是預期將見到2萬5,000點，換言之，合計有43.1％民眾認為下半年台股高點落在2萬4,000點上方。

國泰金最新經濟信心調查

其中僅24.3％民眾認為台股不會漲破2萬4,000點，預料高點落2萬3,000點到2萬4,000點。

而受訪民眾對下半年台股低點預期則相對悲觀，合計共52.3％受訪者認為下半年台股指數跌破2萬點。

其中，17.5％民眾悲觀看台股將跌破1萬8,000點、低點落在1萬8,000點下方；22.4％認為低點介於1萬9,000點到2萬點區間；另外有28.7％民眾對台股守穩2萬點有信心，認為下半年低點落2萬到2萬1,000點之間。

台股昨日重挫612點收22,256點，回測季線支撐，許多股民哀號，國泰金昨日發布有「庶民經濟指標」支撐的國民經濟信心調查結果，發現由於調查期間，主要地區經濟數據促使市場對主要央行降息預期分歧，科技類股以及國際股市區間震盪偏升。

調查結果顯示，民眾對7月台股的樂觀指數與風險偏好指數再度走揚、寫連兩個月上揚，並且都創2010年3月調查啟動以來的歷史新高。

國泰金7月調查，是針對國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶發出電子郵件問卷，回收1.4萬份有效填答問券，調查時間點為7月1日到7月7日進行。