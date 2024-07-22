台股回檔2134點…「質押仔」們GG了？ 存股哥：很好檢視跟調整借貸節奏的好機會

大盤自7/11-7/22已經跌了2134點，跌幅達8.74%，如果你有用股票質押，我認為是一個檢視自己的整戶維持率以及調整借貸節奏的好機會。

我一直強調將負債比控制在30%、維持率控制在200%，為的就是應對像現在這樣稍有幅度的回檔。如果你的維持率在166%徘徊，那最好再增加擔保品拉維持率。

要是你負債比太高因為這樣的跌幅讓你失去心態，那可能你還沒辦法扛那麼高的風險，規劃一點資金還款降低負債，甚至賣股還錢，雖然可能造成少量虧損，但我覺得認清自己的能力圈總比提心吊膽好多了。

正好我也來看一下自7/11以來，整戶維持率的波動，因為我的質押標的、張數及貸款金額在之前的文章、限動都有提過，這篇文就不再贅述直接講結論。

結論就是7/11時我的整戶維持率241%，今天7/22收盤時為221%，大盤跌了2134點我的維持率只掉了20%。

我認為第一金跟713的防禦力起到相當關鍵的作用，尤其是第一金，7/11-7/22還漲了0.15，所以我才說第一金是質押神股，根本就是為了質押而生的金融股。

當然我還是抱持謹慎的心態，如果大盤繼續跌那我的維持率肯定也會往下降，要是跌破200%那我就會再質押手上的股票把維持率拉到200%以上。

讓自己可以承擔更多的風險，永遠保留可以退好幾步的空間，在面對回檔、熊市時心態才能更沈穩些。

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