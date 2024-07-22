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大摩台股策略：2025年中目標指數24,000點 留意「4大不利因素」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

台股22日開低走低，終場跌612點，為今年來第二大跌點。摩根士丹利（大摩）證券發布最新「台股策略報告」，台股2024下半年需留意「四大不利因素」可能影響指數上行，因此建議下半年慎選持股，偏好鴻海（2317）、中信金（2891）、統一超商（2912）等十檔個股，展望至2025年中目標指數上看至24,000點。

大摩台股策略分析師程世維指出，台股2024年迄今表現優異，且大幅優於MSCI新興市場指數（EM），主因受惠AI趨勢及國內資金充裕流動所推升。

至於四大不利因素方面，首先基於台股市場估值高企和盈利增長可能放緩，台股的滾動市盈率（P/E）現已超過其五年平均水平的兩個標準差，估值明顯較高；其次台股的現金股息收益率低於市場平均，對投資人吸引力減弱。

第三，國內投資的活動增加可能會限制市場表現；最後則是地緣政治不確定性，由於台灣市場以出口為導向，同時美國總統選舉的變化，可能會使台灣公司基本面具不確定性，因此建議投資人保持謹慎，選股上採取平衡策略。

在類股族群方面，程世維指出，科技類股因今年強勁漲勢，評級下調至「中性」（equal-weight）、金融類股也保持「中性」（equal-weight）；反觀，消費性必需品調升至「增持」（Overweight），非必需消費品、工業類股仍保持「增持」（Overweight）。

至於詳細偏好十大個股則為：資訊科技的晶心科（6533）、愛普*、鴻海、技嘉（2376）；金融股的中信金；消費性必需品的統一超商；非必需消費的儒鴻（1476）、富邦媒（8454）；工業族群的鈺齊-KY（9802）、華城（1519）。

展望後市，大摩預估，台股在2025年6月的目標指數上看24,000點。至於外資動向上，由於AI已成廣為人知的結構性趨勢，程世維推測，儘管台股市場自2024年下半年和2025年仍具有一定的長期增長潛力，但外資可能因估值過高等因素，近期態度暫時選擇觀望。

另外，針對大中華半導體產業觀點，大摩半導體分析師詹家鴻補充，半導體族群的營收大約於去年第4季開始轉正，庫存天數也下降，但目前卻觀察到今年第2季庫存開始上升，估值也已達到正一個標準差，相比一年前較不具吸引力，同時庫存上升也成為負面訊號之一，提醒投資人留意。

台股

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