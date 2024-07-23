證交所教理財 扎根教園

臺灣證券交易所為落實金融知識扎根工作，協助國中教師發展以金融教育為主軸之彈性學習課程或多元選修課程，特地打造突破傳統教學方法的「國中版投資理財分齡教案」課程，透過精心設計有系統的課程內容及活動，讓學生建立正確的金錢使用觀念，學習調節自身的消費力，並奠定財務健康根基。

在第一節課中，證交所設計以學生過年領紅包的傳統習俗為切入點，鼓勵學生思考金錢的運用方式及多元理財管道。接著透過「我的一日開銷！」活動，引導學生回顧一天日常生活的消費支出金額，讓學生明白日常生活的消費是屬於「想要」、「需要」、還是「必要」。透過小組成員分享，比較自己與小組的差異，引導學生思索如何修正個人消費支出項目及金額，理解消費優先順序，學習消費支出的必要性，並練習合理安排資金，從小建立理財根基。

接著課程進一步介紹「記帳」的優點、成效及相關記帳工具，引導學生使用記帳工具掌握金錢流向，做好財務管理；也透過「現金流CASH FLOW」學習單活動，使學生在消費項目選擇上更符合「必要」的精神，帶領學生探索利用「聰明消費」增加「儲蓄」的可行方法，培養良好理財習慣。

金融理財力已成為每個人都必須具備的基本能力，從小培養正確的理財觀念和投資習慣，對於未來的生活品質和人生規劃都有深遠的影響。證交所希望通過「國中版投資理財分齡教案」課程，讓學生在求學階段就為財務根基建立厚實基礎，不僅有助於個人財務健康，也能讓年輕學子在踏入金融市場前，先充實自身應有之基本理財知識、投資觀念及風險意識，以達到證券投資知識深化校園扎根之目標。