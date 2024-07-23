國泰證奪亞洲最佳企業雇主

國泰證券秉持「以人為本」的經營理念，致力於為員工打造多元、健康、友善的工作環境，「幸福職場」受到國際高度肯定，亞洲人力資源權威雜誌《HR Asia》公布2024年台灣區「亞洲最佳企業雇主獎」得獎名單，國泰證券首次參獎即拿下殊榮，成為國內首家獲得肯定的券商。

國泰證券在「企業文化暨組織發展性」、「員工認同感」及「團隊意識及參與」等三大方面，獲得員工對公司的高度認同，對此國泰證券表示，榮獲此獎除了代表公司「與員工同在」的理念，更彰顯企業實踐社會責任的努力不懈。

以成為「最有溫度的數位券商」為初衷，國泰證券不僅聆聽顧客的心聲，提供友善金融服務，更將這份關懷擴及企業內部，以員工的職涯需求出發，持續優化職場體驗，除了為同仁規劃完整的職能訓練課程，充實專業涵養，使其發揮所長、適才適所，因應數位轉型及ESG永續經營趨勢，國泰證券也定期提供「數位工具學習營」、「主管共識營」、「培力小學堂」、「學習假」等多方學習資源，鼓勵員工在不同領域中探索新知，進而培養多元人才。

國泰證券更致力於維繫與員工良好關係，打造「幸福友善職場」環境，如定期舉辦與公益結合的各式節慶活動、企業健走、減重競賽，促進同仁互動交流並響應社會公益，同時也特別打造「客製化圓夢平台」，透過傾聽員工內心需求，提供同仁圓夢贊助金及有薪圓夢假，藉以鼓勵同仁勇於自我實踐、勇敢追夢。

秉持著「誠信、當責、創新」的企業核心精神，展望未來，國泰證券將貫徹核心理念，培養多方人才並落實企業社會責任，促進業務發展的同時，持續與員工攜手打拚、實踐共榮共好，向幸福標竿企業的目標邁進。