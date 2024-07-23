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連日收紅股 短多關注

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股昨（22）日延續多殺多走勢，回測季線關卡，盤面個股漲少跌多，其中，雲豹能源（6869）、友威科、巨大等股價連日收高，展現抗跌力道，專家表示，隨大盤醞釀跌深反彈，相關個股有機會扮演多頭明燈。

台股昨日受制地緣政治風險升溫，多頭節節敗退，台積電持續軟腳，金融大軍亦無力護盤，盤中指數一度重挫738點，連四日收黑。

盤面上漲家數約占15%，其中雲豹能源、達能、友威科、天方能源、喬山、永信建、信邦、東捷、東和鋼鐵、森崴能源、弘塑、巨大等個股，在大盤重挫行情下，至少連二日收紅，展現逆風高飛氣勢，匯聚短多人氣。

為活絡綠電交易市場，政府有望放寬綠能售電業者互相交易，激勵相關題材個股強力點火，雲豹能源因子公司天能綠電上半年銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，穩居國內龍頭，股價連拉二根漲停收330元寫新天價，達能、天方能源同步強勢。

自行車產業庫存接近尾聲，巨大拜中國大陸業務成長強勁，以及歐美市場銷售轉佳，第2季營運表現優於預期，法人看好財報有機會繳出不錯成績單，並預期下半年營收動能增強，可望帶動獲利進入上升周期。

個股 巨大 雲豹能源

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