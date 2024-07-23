連日收紅股 短多關注
台股昨（22）日延續多殺多走勢，回測季線關卡，盤面個股漲少跌多，其中，雲豹能源（6869）、友威科、巨大等股價連日收高，展現抗跌力道，專家表示，隨大盤醞釀跌深反彈，相關個股有機會扮演多頭明燈。
台股昨日受制地緣政治風險升溫，多頭節節敗退，台積電持續軟腳，金融大軍亦無力護盤，盤中指數一度重挫738點，連四日收黑。
盤面上漲家數約占15%，其中雲豹能源、達能、友威科、天方能源、喬山、永信建、信邦、東捷、東和鋼鐵、森崴能源、弘塑、巨大等個股，在大盤重挫行情下，至少連二日收紅，展現逆風高飛氣勢，匯聚短多人氣。
為活絡綠電交易市場，政府有望放寬綠能售電業者互相交易，激勵相關題材個股強力點火，雲豹能源因子公司天能綠電上半年銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，穩居國內龍頭，股價連拉二根漲停收330元寫新天價，達能、天方能源同步強勢。
自行車產業庫存接近尾聲，巨大拜中國大陸業務成長強勁，以及歐美市場銷售轉佳，第2季營運表現優於預期，法人看好財報有機會繳出不錯成績單，並預期下半年營收動能增強，可望帶動獲利進入上升周期。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言