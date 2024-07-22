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台股重挫 國安基金官員：國外因素影響、後續再關注

聯合報／ 記者呂俊儀／台北即時報導
國安基金官員表示，台股基本面穩健，台股大跌主要受到國外因素影響，後續要再關注。圖／本報系資料照片
國安基金官員表示，台股基本面穩健，台股大跌主要受到國外因素影響，後續要再關注。圖／本報系資料照片

台股盤中暴跌超過700點，終場大跌612點，指數收在22256點，從7/11指數創高以來迄22日收盤，大跌約2100點。國安基金官員表示，台股基本面穩健，台股大跌主要受到國外因素影響，後續要再關注。

官員分析，主計總處先前上修國內經濟成長率至3.94%、上半年出口年增11.4%，民間消費也創新高，加上AI、高速運算等主要產業也刺激出口動能，整體台灣經濟基本面仍穩健。

官員指出，台股大跌主要受到國外因素影響，美國選舉未來結果不知如何，政策也不是選完要做就做，後續影響還要再關注。此外，觀察台股走勢不是看一天兩天，股市有漲有跌，還是要看趨勢。

至於國安基金是否進場？官員強調，還是看國安基金進場規定，如國內、外是否有重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，導致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定時，經委員會決議通過。

台股 國安基金 基本面

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