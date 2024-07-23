台股基本面好跌什麼？網曝4字關鍵：漲太多成利空

受到資安危機及美國總統大選影響，22日臺灣發行量加權股價指數收盤指數22,256.99點，下跌612.27點，跌幅為2.68%，成交值約為5,500.73億元，台灣證交所表示，台股基本面穩健，投資人宜理性面對近期波動。PTT網友好奇「基本面良好那這波在跌什麼？」其他人則直言是「超漲回跌」，還有人笑「政府有說過基本面不好過嗎？」

一名網友在PTT發文表示，上週四台股下跌，金管會出面喊話「台股基本面良好」，接著上週五台股依然下跌，收盤後金管會再度喊話「台股基本面良好」，他不解表示，「台股很多優質股票都還沒開始漲，基本面也都良好的情況下，上週四台積電法說後，外資全部看好，全部調升目標價，沒有任何一家調低的，在利多消息情況下，這波在跌什麼因素？」

其他人則說「超漲就是該跌」、「金管會有說過基本面不好過嗎？」、「漲多就是最大利空」、「哪次不是基本面良好」、「不缺電但也一直跳電啊」、「漲多就是最大利空，找理由跌而已，年初萬八到現在也四千多點」、「不是最愛說股市看的是未來？大尾流氓恐嚇要收保護費還敢賺太多嗎？」、「不跌怎麼買」、「超漲回跌」。

還有人留言「哪次不是出來請大家吃麵？」、「偶爾要折扣促銷，不然一直漲怎麼買」、「外資空單太多，等他賣完台股就會上來了別怕」、「基本面好就會漲？那還不每天喊」、「漲太多跌一下可以嗎，不然是要直噴三萬喔」、「漲多修正啊，台股漲太多忘了股市會修正嗎？」、「修正找新的底部啊」、「基本面良好，但溢價太多」、「本益比都超過25了」、「喊基本面就要跑了」。