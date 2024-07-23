快訊

「大跌」都是檢視最佳時機！ 專家：或許躲不掉波動但不需獲利回吐到200萬

中颱凱米路徑南修！專家：登陸宜蘭機會最高 估中午前後發陸警

全球二手衣風潮再起…知名品牌也投入！Z世代熱愛古著 「他們」更願意買高價單品？

台股基本面好跌什麼？網曝4字關鍵：漲太多成利空

聯合新聞網／ 綜合報導
台股下跌。示意圖。 中央通訊社
台股下跌。示意圖。 中央通訊社

受到資安危機及美國總統大選影響，22日臺灣發行量加權股價指數收盤指數22,256.99點，下跌612.27點，跌幅為2.68%，成交值約為5,500.73億元，台灣證交所表示，台股基本面穩健，投資人宜理性面對近期波動。PTT網友好奇「基本面良好那這波在跌什麼？」其他人則直言是「超漲回跌」，還有人笑「政府有說過基本面不好過嗎？」

一名網友在PTT發文表示，上週四台股下跌，金管會出面喊話「台股基本面良好」，接著上週五台股依然下跌，收盤後金管會再度喊話「台股基本面良好」，他不解表示，「台股很多優質股票都還沒開始漲，基本面也都良好的情況下，上週四台積電法說後，外資全部看好，全部調升目標價，沒有任何一家調低的，在利多消息情況下，這波在跌什麼因素？」

其他人則說「超漲就是該跌」、「金管會有說過基本面不好過嗎？」、「漲多就是最大利空」、「哪次不是基本面良好」、「不缺電但也一直跳電啊」、「漲多就是最大利空，找理由跌而已，年初萬八到現在也四千多點」、「不是最愛說股市看的是未來？大尾流氓恐嚇要收保護費還敢賺太多嗎？」、「不跌怎麼買」、「超漲回跌」。

還有人留言「哪次不是出來請大家吃麵？」、「偶爾要折扣促銷，不然一直漲怎麼買」、「外資空單太多，等他賣完台股就會上來了別怕」、「基本面好就會漲？那還不每天喊」、「漲太多跌一下可以嗎，不然是要直噴三萬喔」、「漲多修正啊，台股漲太多忘了股市會修正嗎？」、「修正找新的底部啊」、「基本面良好，但溢價太多」、「本益比都超過25了」、「喊基本面就要跑了」。

PTT 台積電 台股 外資 指數 美國

延伸閱讀

台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

0050當時200元沒出掉現在少賺8萬塊！ 財經雪倫：一張還是賺70幾K

00919當時27元而00878才22塊被酸爆…現在反過來了！ 小師傅笑笑：我存股後沒再賠錢

川普時代半導體禁令就搬出來過…當時也跌個半死！ 專家：這波下壓能多賺好幾年

相關新聞

「大跌」都是檢視最佳時機！ 專家：或許躲不掉波動但不需獲利回吐到200萬

獲利回吐的金額就超過200萬，當然我知道對某些人來說，這不算什麼，但如果比較的對象是我自己的本業收入的話，其實還是蠻有感的。

台股基本面好跌什麼？網曝4字關鍵：漲太多成利空

受到資安危機及美國總統大選影響，22日臺灣發行量加權股價指數收盤指數22,256.99點，下跌612.27點，跌幅為2.68%，成交值約為5,500.73億元，台灣證交所表示，台股基本面穩健，投資人宜理性面對近期波動。PTT網友好奇「基本面良好那這波在跌什麼？」其他人則直言是「超漲回跌」，還有人笑「政府有說過基本面不好過嗎？」

台股驚魂 金管會信心喊話…視情況祭出相應措施

受美國政治不確定性、美國科技股漲勢消退導致美股下跌等因素干擾，亞股昨（22）日幾乎全倒，以台股大跌612點、跌幅2.68...

大摩焦點股 移出權王

摩根士丹利（大摩）策略師建議投資人對先前AI題材帶動大漲的族群進行獲利了結後，亞洲科技股面臨新冠疫情爆發初期以來最糟的跌...

科技股 面臨降評風險

台股昨（22）日重挫612點，為今年來第二大跌點。摩根士丹利證券（大摩）發布最新「台股策略報告」，對台股未來一年仍看好，...

國泰金：過半民眾看壞台股 52%預期下半年恐跌破2萬點

國泰金昨（22）日公布最新2024年7月國民經濟信心調查結果，國民對股市樂觀情緒創下四年新高，但在時事題部分，有三成民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。