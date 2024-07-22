台股周跌逾千點 外資今年以來轉為賣超30.6億美元
美國前總統川普針對台灣半導體產業「保護費」言論再起，加上外資持續撤出，上周新興亞股跌多於漲，其中台股成為重災區，周跌4.4%最多，韓國也跌2.2%。越南最高領導人、越共總書記阮富仲上周逝世，越股跌1.2%。值得一提的是，外資上周賣超台股54億美元，今年以來外資在台股已轉為淨賣超30.6億美元。而美國總統拜登閃電宣布退選，震驚全球，對全球資本市場影響性仍待觀察。
7月中以來，外資資金持續撤出新興亞股，最近一周淨流出47.1億美元，其中又以半導體產業為主的台股、韓股流出較多，外資在韓股單周賣超6.3億美元，在台股更是「落跑」54億美元，連帶使得今年以來在台股已轉為淨賣超30.6億美元；且台股上周跌幅高達4.4%，今天台股盤中也一度跌逾700點，高檔獲利了結與避險賣壓，皆壓抑台股走勢。不過，今年來新興亞股仍以台股漲24.96%最強，其次是越南11.93%、印度11.58%，泰國下跌6.97%最弱。
中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，上周美國總統參選人發表「台灣搶走美國晶片工作」一席話，引發台股恐慌賣壓，且隨著美國總統拜登突然宣布退選，市場認為下屆美國總統由共和黨候選人勝選機率提高，將對金融市場造成波動，也導致今天台股持續重挫。
不過，長線而言，張圭慧表示，受惠AI等新興應用需求持續擴增，未來產能看好，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標，表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求態勢，顯示國內半導體業基本面仍佳，短期受國際利空與資金獲利了結因素干擾，台股拉回修正，但長線成長趨勢仍改變。
觀察國際經濟情勢，張圭慧指出，從總經角度觀察，美國聯準會主席鮑爾已表態降息時機已趨成熟，資金面仍有利股市，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息ETF以及科技股相關的ETF，布局相對有成長潛力的題材，跟上新一波漲升行情。
越股上周收1264.8點，較前一周跌1.2%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越股指數盤整近3個月，主因外資短期調節持股，靜待越南政府祭出政策以穩定匯市發展。隨著越南國家證監會公布草案，擬解除外資交易全額交割制度，對外資更加友善；且與亞洲各股票市場相比，越南今年預計可望繳出區域內相對高的獲利成長性，且評價並非最貴。在基本面佳、政府也積極做多情況下，投資人可以合適評價參與越南市場的高速成長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言