台股周跌逾千點 外資今年以來轉為賣超30.6億美元

美國前總統川普針對台灣半導體產業「保護費」言論再起，加上外資持續撤出，上周新興亞股跌多於漲，其中台股成為重災區，周跌4.4%最多，韓國也跌2.2%。越南最高領導人、越共總書記阮富仲上周逝世，越股跌1.2%。值得一提的是，外資上周賣超台股54億美元，今年以來外資在台股已轉為淨賣超30.6億美元。而美國總統拜登閃電宣布退選，震驚全球，對全球資本市場影響性仍待觀察。

7月中以來，外資資金持續撤出新興亞股，最近一周淨流出47.1億美元，其中又以半導體產業為主的台股、韓股流出較多，外資在韓股單周賣超6.3億美元，在台股更是「落跑」54億美元，連帶使得今年以來在台股已轉為淨賣超30.6億美元；且台股上周跌幅高達4.4%，今天台股盤中也一度跌逾700點，高檔獲利了結與避險賣壓，皆壓抑台股走勢。不過，今年來新興亞股仍以台股漲24.96%最強，其次是越南11.93%、印度11.58%，泰國下跌6.97%最弱。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，上周美國總統參選人發表「台灣搶走美國晶片工作」一席話，引發台股恐慌賣壓，且隨著美國總統拜登突然宣布退選，市場認為下屆美國總統由共和黨候選人勝選機率提高，將對金融市場造成波動，也導致今天台股持續重挫。

不過，長線而言，張圭慧表示，受惠AI等新興應用需求持續擴增，未來產能看好，拉動生產、機械及電機設備進口值等指標，表現持續暢旺，庫存指數持呈供不應求態勢，顯示國內半導體業基本面仍佳，短期受國際利空與資金獲利了結因素干擾，台股拉回修正，但長線成長趨勢仍改變。

觀察國際經濟情勢，張圭慧指出，從總經角度觀察，美國聯準會主席鮑爾已表態降息時機已趨成熟，資金面仍有利股市，加上台灣景氣維持穩健，上市櫃企業獲利顯著成長，台股多頭格局可望延續，建議投資人可透過台股高股息ETF以及科技股相關的ETF，布局相對有成長潛力的題材，跟上新一波漲升行情。