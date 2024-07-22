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輝達和台積電ADR帶頭衝...科技股回神 美股早盤揚

台股自歷史高點急殺2285點測季線 法人：回穩看美股

中央社／ 記者張建中台北22日電
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股今天回測22140點季線，盤中下探22130.88點，終場下挫612.27點，為今年第2大跌點，收在22256.99點，成交值新台幣5500.73億元。台股短線自歷史高點急殺2285.79點，法人表示，美股是否止跌是台股回穩的關鍵。

分析師王兆立表示，美股近期走弱，包括輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）和亞馬遜（Amazon）等主流股紛紛回檔修正，尤其費城半導體指數跌破頸線，是影響台股自24416.67點歷史高點急遽回檔至今天低點22130.88點，急殺2285點的主因。

王兆立指出，費城半導體指數目前季線依然維持上揚趨勢，隨著指數逼近季線，多頭支撐力道將會逐步增強，近日是否止跌回穩或展開反彈值得觀察。

兆豐國際投顧副總經理黃國偉說，台股自去年10月底的15975.91點起漲，近9個月指數累計大漲超過8400點，觀察期間指數於22050點至22300點有跳空缺口，可以留意是否具初步支撐力道。

台股權值最大的台積電自天價1080元回檔，至今天盤中低點938元，已下殺142元，市值自28兆元，降至24.32兆元，縮水3.68兆元，影響大盤1154點，約占大盤跌點的一半。

黃國偉表示，台積電近期股價回檔，並不是因為基本面出現變化，主要是先前股價漲多進行修正，待整理結束後，仍將是市場多頭指標。

王兆立說，蘋果（Apple）是台積電最大客戶，輝達是AI人工智慧晶片龍頭，也是台積電的大客戶，兩家公司股價表現將是牽動台積電後市的關鍵，值得追蹤留意。

王兆立表示，美國重量級企業特斯拉（Tesla）及德儀（TI）等即將發布財報，財報與展望將左右美股走向，並連帶影響台股表現，是市場關注重點。

台積電 台股

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