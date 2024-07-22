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證交所：台股基本面穩健 投資人宜理性面對近期波動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片
證交所示意圖。圖／聯合報系資料照片

受到資安危機及美國總統大選影響，22日臺灣發行量加權股價指數收盤指數22,256.99點，下跌612.27點，跌幅為2.68%，成交值約為5,500.73億元，亞洲主要市場同時段多數亦同步下挫。臺灣證券交易所將密切注意相關國際事件對臺股市場之影響，倘股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

證交所表示，美國總統候選人川普的貿易保護主張，微軟資安供應商CrowdStrike於7月18日爆發資安漏洞，全球性電腦系統當機引發市場恐慌情緒導致科技股賣壓，美國四大指數7月19日全數走跌；加上美國總統拜登7月21日宣布退出美國總統大選，政經局勢的不確定性亦添資本市場變數。近年臺灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內臺灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。

觀察臺灣國內情勢，國發會景氣燈號4月及5月皆為黃紅燈，臺灣產業景氣持續回溫；各主要預測機構認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示我國總體經濟層面表現亦佳。6月全體上市公司營收總計3兆3,981億元，較2023年同期成長11.83%，另累計營收總計19兆2,097億元，較2023年同期成長10.43%，展現我國上市公司營運韌性。

美國 資安

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