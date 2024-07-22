聽新聞
test
0:00 / 0:00
受資安危機及美國大選影響...台股重挫 證交所說話了
受到資安危機及美國總統大選影響，台股下跌612點、跌幅為2.68%，指數收在2萬2256點，成交值約為5500.73億元，跌幅是亞洲主要市場最深。證交所指出，將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。
證交所表示，美國總統候選人川普的貿易保護主張，微軟資安供應商CrowdStrike於7月18日爆發資安漏洞，全球性電腦系統當機引發市場恐慌情緒導致科技股賣壓，美國四大指數7月19日全數走跌；加上美國總統拜登宣布退出美國總統大選，政經局勢的不確定性亦添資本市場變數。近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內台灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。
證交所說，觀察台灣國內情勢，國發會景氣燈號4月及5月皆為黃紅燈，產業景氣持續回溫；各主要預測機構認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示我國總體經濟層面表現亦佳。另6月全體上市公司營收總計3兆3981億元，較112年同期成長11.83%，另累計營收總計19兆2097億元，較112年同期成長10.43%，展現我國上市公司營運韌性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言