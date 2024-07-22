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資安危機+美國大選引市場恐慌 台股重挫…證交所說話了

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受資安危機及美國大選影響...台股重挫 證交所說話了

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
台股重挫，證交所指出，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。記者林澔一／攝影
台股重挫，證交所指出，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。記者林澔一／攝影

受到資安危機及美國總統大選影響，台股下跌612點、跌幅為2.68%，指數收在2萬2256點，成交值約為5500.73億元，跌幅是亞洲主要市場最深。證交所指出，將密切注意相關國際事件對台股市場之影響，若股市發生非理性連續下跌，必要時將配合主管機關政策，採取各項穩定市場措施。

證交所表示，美國總統候選人川普的貿易保護主張，微軟資安供應商CrowdStrike於7月18日爆發資安漏洞，全球性電腦系統當機引發市場恐慌情緒導致科技股賣壓，美國四大指數7月19日全數走跌；加上美國總統拜登宣布退出美國總統大選，政經局勢的不確定性亦添資本市場變數。近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，國內台灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。

證交所說，觀察台灣國內情勢，國發會景氣燈號4月及5月皆為黃紅燈，產業景氣持續回溫；各主要預測機構認為2024年國內經濟成長率可望超過3%，顯示我國總體經濟層面表現亦佳。另6月全體上市公司營收總計3兆3981億元，較112年同期成長11.83%，另累計營收總計19兆2097億元，較112年同期成長10.43%，展現我國上市公司營運韌性。

美國 證交所

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