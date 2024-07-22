台股崩跌612點 這三個族群逆勢收紅

台股22日開低走低，一度下探至22,130.88點，終場收22,256.99點，下跌612.27點，跌幅2.67%。各大類股幾乎都重挫收黑，但食品、油電燃氣及綠能環保等三個族群收紅，較強勢的個股中福懋油大漲逾5%，台塑化漲幅逾1%，雲豹能源更攻上漲停板收330元。

美股上周五四大指數收盤下跌，道瓊指數收盤40,287.53點，下跌377.47點、跌幅0.93%；S&P500指數下跌0.71%；那斯達克指數下跌0.81%；費半指數下跌3.11%；台積電ADR下跌3.6%，往季線靠攏。

美股下跌，外資連續賣超台股，都讓台股承壓，今續崩逾600點，台積電收939元，跌幅3.2%。聯發科（2454）跌破季線，收1,225元，跌幅2.78%；鴻海（2317）也下探季線，摜破200元，收192.5元，跌幅逾5%。

不過上市類股食品、油電燃氣、綠能環保仍收紅，雲豹能源（6869）漲勢凌厲，開盤直接以330元漲停價開出漲停鎖死，絲毫不受大盤大跌影響，漲停排隊買單高達近2萬張。食品股以福懋油表現最強，上漲逾5%，收130.5元，味王上漲逾3%，統一、佳格、愛之味皆有1%的漲幅。

此外油電燃氣除了山隆以外皆上漲，台汽電、台塑化、新海都上漲逾1%，值得注意的是，台塑化在近期創了63.5元的波段低點後，股價不再破底，今收65.9元，漲幅1.22%，籌碼方面，投信已連買四天。

街口投信分析，上周五（19日）布蘭特原油價格下跌超過2美元，創6月中旬以來的最低水平，不過，美國能源情報署（EIA）報告顯示，截至7月12日當周，美國原油庫存減少490萬桶，遠超市場預期。市場預期降息周期的到來也將提振原油需求，進一步支撐油價 。