漲多就是最大利空…AI使台美股過高過熱！ 專家：什麼都不做就是最佳策略

終於收到6月份對帳單，依舊只有買進紀錄，沒有任何賣出。為避免不必要的風波，不再公開買進標的。

台股於7月11日創下24390.03新高，市場一陣歡騰，之後6個交易日大盤急跌超過1500點，重挫超過6%。市場開始出現雜音，有人建議保留銀彈暫時觀望、有人建議先停利出場、也有人認為泡沫跡象已經現蹤。

版主的想法呢？

「漲多就是最大利空」，短線不論台股或美股，在AI題材的帶動下，確實漲得過高過熱，適時回檔修正不是壞事。至於會回檔修正到何時，版主無法預測。有些分析師認為，當前股市是一顆由AI吹出來的巨大泡泡，隨時都有破裂崩盤可能；從基本面看，版主認為不至於那麼悲觀，台積電第二季優異的財報，就足以推翻股市崩盤說法。修正難免，崩盤就過度杞人憂天了。

版主操作模式千篇一律，每週二買進；如果有股利入帳，大致上入帳當天就會全數進場買完。轉投資ETF之後，操作就是變的這麼簡單，只要相信台股與美股長期持續向上，何必煩惱何時該進、何時該出？待在穩健走高的市場，「什麼都不做往往就是最佳策略」。待收到7月份對帳單，版主會放上照片，證明版主就是每週紀律買進。

如果想稍微積極一點操作，版主的做法是，除了每週定期買進，只要投資標的跌破月線，加碼金就會分批出動；一旦加碼金用完就停止加碼，即便繼續跌也不可挪用其他預算。目前台股大盤月線約23419、季線約22141，0050月線約191.22、季線約176.88，00905月線約14.42、季線約13.46；追蹤標普五百指數的00646目前月線約56.34、季線約54.33。如果想加碼，可以參考這些價位。

今天大盤空方氣盛、殺聲震天，已逼近季線，季線是短期很重要的防守線，一旦跌破恐怕會整理一段時間。不過版主還是要強調，即使跌破季線，超長期來看，台股與美股多頭格局沒有改變，堅守原本的存股紀律就是最佳策略。如果害怕短線空頭走勢，就暫時遠離市場。

存股路漫長，不會因為加碼個幾萬塊就瞬間財富自由，做好各項財務規劃，堅定執行，不要為了買股票而犧牲生活品質。

「投資應該服務生活、生活不該受制於投資」，投資的終極目標不該是財富自由，而是美好喜樂的人生！共勉之！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 存股方程式 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。