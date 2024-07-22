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台股下跌612點 三大法人賣超65.15億元

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
台股示意圖。 (聯合報系資料照)
台股示意圖。 (聯合報系資料照)

台股22日續崩，一度下殺至22,130.88點，收在22,256.99點，下跌612.27點，跌幅2.68%，回測季線，成交量5,500.74億元，三大法人賣超65.15億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超91.95億元，投信買超92.24億元，自營商賣超（合計）65.43億元，其中自營商（自行買賣）買超39.27億元，自營商（避險）賣超104.7億元。

台積電（2330）今日以964元開低，一度下滑至938元，收在939元，跌幅3.2%，往季線回測；聯發科（2454）跌破季線，收1,225元，跌幅2.78%；鴻海（2317）也下探季線，摜破200元，收192.5元，跌幅逾5%。不僅上市指數大跌，櫃買指數也重挫，上市類股僅食品、油電燃氣、綠能環保收紅，雲豹能源續飆漲停，收330元。

三大法人 自營商

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