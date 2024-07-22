台股跌612點測季線暫獲支撐 法人：美股牽動後市

台股今天隨著傳統產業、電子及金融類股走弱，指數回測22140點季線支撐，終場收在22256.99點，下跌612.27點，留下約126點的下影線。法人表示，美股走向將牽動台股後市，是短線觀察重點。

台股今天加權指數終場收在22256.99點，下挫612.27點，跌幅2.68%，成交值新台幣5500.73億元。

美國費城半導體指數19日重挫逾3%，台積電美國存託憑證（ADR）下跌3.55%，影響台積電今天股價持續回檔修正，收在939元，下跌31元，市值滑落至24.35兆元，影響大盤252點。

權值股及高價股聯發科、鴻海、廣達、信驊、大立光等今天走弱，電子類股指數下跌3.21%。

傳統產業股普遍走跌，機電類股指數重挫逾4%，電纜類股指數下挫逾3%；在統一及福懋油走高推升下，食品類股指數收漲逾1%，表現相對強勢。

核三廠1號機將於27日停機，雲豹能源和天方能源等綠能族群在市場資金湧入下，推升股價強漲；合一生技及中天（上海）共同與中國大陸華潤雙鶴藥業簽署授權協議，激勵合一股價強攻漲停185.5元。

分析師王兆立表示，隨著美股走弱，台股同步回檔修正，美股未來走向將牽動台股後市，美國重量級企業將陸續公布財報，是市場關注重點。