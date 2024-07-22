今年來第二大！台股終場殺612點收22,256點 台積電跌31元收939元

台股22日開低走低，盤中一度大跌逾700點，最低來到22,130點，摜破季線，但終場收22,256點，跌612點、跌幅2.6%，成交金額5,500.7億元，目前遭5日、10日、月均線反壓，獲季線支撐，且為今年來第二大跌點。另外，櫃買指數表現也走弱，收跌2.7%。台積電（2330）收939元、跌31元。

綜觀盤面上，台股進行修正，AI族群集體回檔，除台積電跌破千元外，包括：勤誠、健策、鴻海、智原、研揚、英業達、緯創、日月光投控、廣達、聯發科、緯穎等紛紛走弱；值得留意的是世芯-KY逆勢走揚漲1.8%、50元至2,765元。

在逆勢抗跌族群方面，油電然氣族群的新天然、台汽電、全國、台塑化等走高；綠能環保族群的雲豹能源跳空收漲停，森威能源也走強；反之山林水跌停、上緯投控、佳龍走弱。

另外，在成交量排行榜上，量大且走強的個股，包括半導體產業相關的安國；電腦周邊的事欣科；機器人族群的所羅門、昆盈；生技醫療族群的中天攻上漲停板；光電族群的東捷；金融股的兆豐金等。

統一投顧提醒，通膨、就業數據已降溫，市場普遍預期美國聯準會（Fed）9月會降息，有助風險性資產偏好。值得留意的是，川普及拜登對於中國的政治議題，以及拜登宣布放棄爭取競選連任，並支持賀錦麗戰川普，台股短線震盪但將加速止穩；台積電法說優於預期，惟股價跌破千元，加上外資期貨空單數量仍高。

短線上，台股仍須提防技術面修正壓力，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重，待指數站回月線再重新加碼。中長期選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、CPO 矽光子、蘋果概念股、生技類股、重電綠能水資源、戶外運動概念股、壽險。