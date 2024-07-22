不為台股重挫 綠能、生技、台塑四寶逆勢扮多頭

台股今日盤中一度重挫超過700點，指數下探22130點，失守季線。傳產、金融、典子全軍覆沒，不過，受惠政策題材的綠能及生技股相對抗跌，其中，雲豹能源早盤即調空漲停鎖住，股價登上330元，其餘綠能相關概念股如綠電、天方能源、新晶投控及生技的中天、合一盤中見漲停。

台股持續回檔修正，影響台股最重的台積電今日大跌逾3%，盤中最低一度跌至938點，市值滑落至24.32兆元，影響大盤指數260點。另今日點子權值股鴻海跌破200元也掀起網路話題。聯發科、聯電盤中同樣走跌超過3%。

千金高價股中，股王信驊最低殺至4085元，大立光盤中最低也跌至2760元。整體科技股中，半導體、電子零組件、其他電子跌超過3%，電腦周邊也逾2%。

不過，午盤過後油電燃氣類股翻紅撐盤，受惠石化業下半年逐漸回溫，台塑四寶領軍，台塑化翻紅一度漲近1%、台塑、台化、南亞都回到平盤左右。另外，和泰車、喬山也逆勢上漲。