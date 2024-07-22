台股血流成河 法人曝這類股可以布局

美股上周五齊挫，台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等權值股重挫，台股22日開低走低，一度下探至22,130.88點，大跌738.38點，一度跌破季線，櫃買指數也大跌同步回測季線，台股殺的血流成河，法人坦言，操作上要小心，但是，隨著美國聯準會（Fed）降息的時點逼近，金融股值得留意，在台股下跌時，反而是個買進的時點。

美股上周五四大指數收盤下跌，道瓊指數收盤40,287.53點，下跌377.47點、跌幅0.93%；S&P500指數下跌0.71%；那斯達克指數下跌0.81%；費半指數下跌3.11%；台積電ADR下跌3.6%。

台積電ADR上周重挫11.5%，創下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅；費城半導體指數上周周線跌幅達8.8%，創今年4月19來最大單周跌幅；那斯達克綜合指數周線大跌3.6%；標普500指數一周下來跌2%，是4月來最差的周線表現；不過，道瓊工業指數周五雖下跌 377.49 點，但周線仍上漲0.7%。

台積電早盤開低，以964元開出後，盤中跌落950元之下，一度下滑至938元，盤中影響大盤指數超過200點，鴻海也是大跌，盤中重挫逾5%，影響大盤指數約45點，聯發科也大盤，影響大盤指數約20點，另外，台達電（2308）、富邦金（2881）、廣達（2382）、國泰金（2882）等權值股也都下跌。

台股大開低後一度大跌逾700點，滑落至季線之下，盤中雖再站上季線，但仍下跌超過500點，集中市場大跌之外，櫃買市場也重挫，盤中回測季線支撐，在投資人恐慌下，集中市場及櫃買市場齊挫，兩個市場殺的血流成河，投資人後續該如何操作？

證券分析師張陳浩坦言，上周三期貨結算時，外資一口氣布了4萬多口的期貨空單，加上外資在現貨市場持續的賣壓，新台幣弱勢，諸多因素下，22日市場的確有恐慌性賣壓的出現，大型股及櫃買市場的中小型股齊挫，指數大跌。

巴菲特旗下波克夏出售約3,400萬股美國銀行股票，套現14.8億美元，張陳浩認為，巴菲特賣美國銀行股，主要是考量若是美國FED降息，將造成美國銀行利差減少，但對台股來說，一旦 Fed 降息，熱錢流入加上利益回沖，將有助金融股的表現。

張陳浩表示，現階段的台股，受不確定因素的干擾，在操作上要小心；不過，可以留意台股的金融股，在下跌時反而是一個買點，包括富邦金、國泰金、台新金（2887）、中信金（2891）、新光金（2888）、玉山銀等都值得留意。