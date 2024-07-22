台積電甜甜價來了？ 法人教你這樣買

外資連三賣，ADR上周重挫11.5%，創2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台積電（2330）22日再往下探底，股價跌落至950元之下，一度下滑至938元，從歷史天價1,080元下跌以來，短短7個交易日已跌掉142元，市值縮水3.6兆元，到底現在的台積電能不能買？法人坦言，有三個買點可以分階段往下買，且現在就是第一個買進時點。

台積電ADR上周五下跌3.6%，統計上周重挫11.5%，創2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，上周五遭外資賣超38,005張，連續3個交易日賣超，合計賣超93,577張，不過，投信則是連續16個交易日買超台積電。

台積電法說會後股價續挫，22日以964元開低，盤中下滑至950元之下，一度下滑至938元，統計7個交易日，股價從1,080元下跌，已跌掉142元，市值縮水3.6兆元，下滑至24.32兆元。

台積電股價在跌破千元之後吸引小資族進場搶買零股，盤中零股成交量居高不下，22 日高居零股成交量冠軍，到底跌到950元以下的台積電，是不是到了買進的甜甜價？還是還有更低的買點？法人坦言，目前的確是可以往下買進的價位區，認為可以分三個階段來布局。

證券分析師張陳浩強調，台積電長線趨勢看好，加上技術上領先，具有不可取代的地位，預期在美國總統大選後，不確定因素消除，將可有機會再發動再一波的漲勢。

張陳浩指出，不管是買整張台積電或是零股的投資人，950元以下可以開始小買個1張或是10股測試一下，之後若是台積電跌破季線，則是第二個加碼買進的時點，接下來就要看，台積電如果在跌破有生命線之稱的季線後，可以在3天內站回，且反彈到1,000元，就先獲利賣出，等待最後一個階段，也就是美國總統選舉前一周再進場買進。

但如果季線不保，恐將出現較長時間的整理，估計約有3個月的整理期，這時候就靜待到美國總統選舉前一周，再進場買進台積電，張陳浩強調，美國總統選前一周是台積電好買點，預期在選舉落幕後，台積電會有再一波的漲勢。