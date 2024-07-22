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授權新藥11億元入袋 中天、合一盤中雙雙大漲逾9%

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
中天生技集團與大陸華潤雙鶴集團簽獨家銷售代理合約，華潤雙鶴副總裁吳城錦（左起）、華潤雙鶴董事長陸文超、中天上海董事長陳肇隆、中天生技創辦人路孔明、合一生技總經理鄭淑玲合影。合一生技／提供
中天生技集團與大陸華潤雙鶴集團簽獨家銷售代理合約，華潤雙鶴副總裁吳城錦（左起）、華潤雙鶴董事長陸文超、中天上海董事長陳肇隆、中天生技創辦人路孔明、合一生技總經理鄭淑玲合影。合一生技／提供

台股22日盤中慘崩逾600點，不過中天（4128）、合一（4743）受惠發布利多消息，盤中雙雙大漲逾9%。中天生技集團21日宣布，旗下合一生技開發的糖尿病足潰瘍新藥「速必一」，授權給中國大陸央企華潤集團旗下「華潤雙鶴藥業」，依據合約，中天集團將可先獲得約11億元簽約金。

合一、中天上海與華潤雙鶴藥業締結20年長約，華潤雙鶴將擁有速必一在大陸市場的獨家銷售權。依據合約，中天集團將可先獲得約11億元簽約金，後續還包括達成條件但無上限的銷售里程碑金及銷售分成。

速必一由合一生技開發、取證、生產，預期8月開賣、期許11月搶進大陸醫保，明年元月起，能以醫保資格嘉惠大陸有需要的民眾。

目前大陸市場權利由中天子公司中天上海主導，中天上海是中天生技直接及間接持股58.32%子公司，合一生技也擁有31.5%股權。市場預期，此次中天集團與華潤雙鶴的合作，合一、中天兩家公司將能同步受惠。

至於銷售里程碑金及分成方面，華潤雙鶴每達到一個新增的人民幣10億元（約新台幣45億元）銷售額，須另逐次支付里程碑金約1,360萬美元（約新台幣4.46億元）給中天集團，直至2043年。

合一今直接以漲停價開出，一口氣站上年線，但賣壓出籠，盤中一度下跌至180.5元，漲幅逾8%；中天同樣開高，但仍漲停打開，漲幅近9%。

合一 生技

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