川普時代半導體禁令就搬出來過…當時也跌個半死！ 專家：這波下壓能多賺好幾年

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聯合新聞網／ 直雲的投資筆記
台股示意圖。 聯合報系資料照片
台股示意圖。 聯合報系資料照片

關於接下來的盤勢必看這篇詳細分析。

首先大家要知道最近主要在跌美國對中國祭出更嚴厲的半導體限制，所以其他原因例如拜登疑退選和微軟大當機都只是落井下石，直雲說過在「明顯空方事件」還沒有發生之前就是一路做多，現在半導體限制就是這個空方事件，加上市場很久沒有事情真的漲個不停，那現在就是要好好讓空軍發揮一下，這樣大家應該就理明白為什麼最近大跌！

其實以前半導體禁令在川普時代就搬出來過，那時候的市場也是跌個半死，所以這波大跌一點也不奇怪，然後市場再慢慢恢復，所以這波大跌只是冷飯熱炒，市場其實現在也更容易適應這件事，所以這只能說是短空長多。

我上週五是發文把我的電子股降到一半，非電子股拉高部位，為什麼要這樣做？因為我看電子股還很有壓力，如果我跟之前一樣維持all in水位可能會到低點受不了砍掉，砍完電子股就開始回升了，抱少一點也能讓自己壓力少一點，其實不同的盤勢本來就要有不同的資產配置。

不過我的長期部位連出都沒有出，我有配兩成資金在基金，除非遇到前年大空頭不然我都會抱著，這波我認為不會讓市場墮入大空頭，我基金就打算一直放著，如果你有些長期部位的基金ETF也不用出，真正大空頭我會發文連我基金也出了，我相信你或是市場沒任何人認為這波會進大空頭對吧！那長期部位就抱著！做波段的個股調節就好。

讓我們看看未來，依照歷史紀錄多頭通常平均有八年可以漲，這波下壓把很多本來要漲的又打回原點，表示未來還可以漲好幾年，我們未來還要賺好幾年！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ETF 半導體 川普 拜登

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