台股盤中暴跌700點 雲豹能源仍跳空漲停鎖死

台股22日盤中再度大跌，一度下跌逾700點，但綠能股逆勢上漲，雲豹能源（6869）漲勢凌厲，開盤直接以330元漲停價開出漲停鎖死，泓德能源-創（6873）漲幅逾4%，森崴能源（6806）上漲2%。

台股今日再度下殺，盤中最低重挫至22,130.88點，大跌逾700點，台積電盤中跌逾2%，最低來到938元；聯發科（2454）一度跌破1,200元整數關卡，盤中跌幅近4%；鴻海也摜破200元，跌幅逾5%。

但綠能股不畏大盤大跌，雲豹能源再度攻上漲停板，森崴能源、永崴投控（3712）盤中漲幅2~3%，泓德能源-創漲幅逾4%。

綠能再釋利多，經濟部能源署近期預告電業法部分條文修正草案將進行修法，綠電業者將可互相交易，國內綠電業者均樂觀看待。

業界人士指出，目前綠電交易只能銷售給用戶，呈現垂直交易，若未來開放可賣給同業，則可達到橫向交易，而這個方式將有助於餘電可賣到更高的價格，甚至同行之間可互相調貨（綠電），有助於台灣邁向電力自由化以及市場自由化的願景。

業界人士表示，綠電供不應求已是既定事實，台灣最重要的還是要擴大自身的綠電供應，期盼政府能規劃能源專區，釋放出更多土地種綠電，才能吸引更多國際大廠來台投資。

國內綠電三雄泓德能源、森崴能源、雲豹能源6月營收均較5月回溫，雲豹能源6月營收5.43億元，月增111.3%，年減64.9%；森崴能源6月營收15.78億元，月增12.5%，年增177.6%；泓德能源營收來到9.06億元，月增320.4%，年增49.1%，成長幅度最高。