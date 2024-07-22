快訊

不好笑！男搭長榮航班稱行李中有手榴彈 辯「開玩笑」仍遭逮送辦

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

iPhone SE 4大翻新！「長相如iPhone 16」更便宜 還有6大優點值得買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股盤中暴跌700點 雲豹能源仍跳空漲停鎖死

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導
雲豹能源經營團隊。圖/雲豹能源提供
雲豹能源經營團隊。圖/雲豹能源提供

台股22日盤中再度大跌，一度下跌逾700點，但綠能股逆勢上漲，雲豹能源（6869）漲勢凌厲，開盤直接以330元漲停價開出漲停鎖死，泓德能源-創（6873）漲幅逾4%，森崴能源（6806）上漲2%。

台股今日再度下殺，盤中最低重挫至22,130.88點，大跌逾700點，台積電盤中跌逾2%，最低來到938元；聯發科（2454）一度跌破1,200元整數關卡，盤中跌幅近4%；鴻海也摜破200元，跌幅逾5%。

但綠能股不畏大盤大跌，雲豹能源再度攻上漲停板，森崴能源、永崴投控（3712）盤中漲幅2~3%，泓德能源-創漲幅逾4%。

綠能再釋利多，經濟部能源署近期預告電業法部分條文修正草案將進行修法，綠電業者將可互相交易，國內綠電業者均樂觀看待。

業界人士指出，目前綠電交易只能銷售給用戶，呈現垂直交易，若未來開放可賣給同業，則可達到橫向交易，而這個方式將有助於餘電可賣到更高的價格，甚至同行之間可互相調貨（綠電），有助於台灣邁向電力自由化以及市場自由化的願景。

業界人士表示，綠電供不應求已是既定事實，台灣最重要的還是要擴大自身的綠電供應，期盼政府能規劃能源專區，釋放出更多土地種綠電，才能吸引更多國際大廠來台投資。

國內綠電三雄泓德能源、森崴能源、雲豹能源6月營收均較5月回溫，雲豹能源6月營收5.43億元，月增111.3%，年減64.9%；森崴能源6月營收15.78億元，月增12.5%，年增177.6%；泓德能源營收來到9.06億元，月增320.4%，年增49.1%，成長幅度最高。

雲豹能源

延伸閱讀

台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

川普當選恐衝擊外資信心 金管會：沙盤推演潛在變數

「川普投顧」效應…台股短線恐震盪 避險資金轉進四族群

本周台股 法人：盯緊權王ADR

相關新聞

川普時代半導體禁令就搬出來過…當時也跌個半死！ 專家：這波下壓能多賺好幾年

不過我的長期部位連出都沒有出，我有配兩成資金在基金，除非遇到前年大空頭不然我都會抱著，這波我認為不會讓市場墮入大空頭，我基金就打算一直放著...

股市長期向上而非無止境大漲…碰轉折都有可能！ 艾蜜莉：存股期間會遇到數次動盪

這週第一次遇到這樣的大跌，親身經歷虧損，才知道要長期堅持真的不容易。

散戶鬆動了？上漲氣勢被打斷整個反轉！ 肥羊：靜靜套牢「銀行不倒賺錢遲早」

假設我今天賣光所有股票，拿著7000萬現金在手上，然後呢？我啥時要補回股票呢？

台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

現階段市場對台美股大跌的原因也是眾說紛紜。

台股暴跌700點 權值股壓低、台積電跌逾3%

美股主要指數19日持續走弱，道瓊指數下挫377.49點，那斯達克指數下跌144.28點。外資在台股期、現貨都偏空，權值股...

授權新藥11億元入袋 中天、合一盤中雙雙大漲逾9%

台股22日盤中慘崩逾600點，不過中天（4128）、合一（4743）受惠發布利多消息，盤中雙雙大漲逾9%。中天生技集團2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。