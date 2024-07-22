股市長期向上而非無止境大漲…碰轉折都有可能！ 艾蜜莉：存股期間會遇到數次動盪

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聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

連續2天的台股下跌，收到不少網友求助問說要不要停損、賣股票；其中有一位大大前2週開始存股，直到上禮拜，帳面損益都還很漂亮，但這週第一次遇到這樣的大跌，親身經歷虧損，才知道要長期堅持真的不容易。

詢問了一下，她是30多歲的新手媽媽，在家待業照顧小孩1年多，離開職場後少了主動收入，再加上日常開銷，一天一天過去，心裡越來越沒有踏實感，現在又每天看到網路、新聞在講股票，才讓原本個性保守的她轉念想把原本的存款轉進股市存股，至少現金流一邊慢慢累積，才不會感到金錢一直在流出...完全沒有流入。

其實這位媽媽的想法沒錯，只是在現階段台股頻頻創下歷史新高的階段開始存，遇到下跌可能就會是震盪較大的幅度，手中持股成本高，加上沒有遇過帳面虧損，確實難免心裡會緊張或焦慮，這也是我常常會說，就算是傳統存股，純領股息的策略，剛開始還是從個股出現好價格，或是景氣燈號綠燈以下甚至藍燈的好時機再開始會更好，這樣子，長期存下去，低成本部位比例才會高，持股遇到大跌也容易保有堅持和信心。

但既然都已經在高點開始存，這位媽媽後續要怎麼應對才好？

最重要的是先有認知，股市長期成長很合理，但並不是無止境的上漲；總會需要回檔休息，甚至是遇到轉折都有可能，而想要有現金流可以領股息，長期買、慢慢累積股數是必要的，所謂的「長期存股」，代表我們在這期間可能會遇到數次的景氣循環、股市上上下下的動盪，帳面市值浮動10%-20%；甚至遇到股災浮動超過50%都有可能。

既然是不可避免的過程，手上的持股或是ETF能不能經的起股災來臨，這才是最關鍵的，經得起，那價格跌下去就是變得便宜；相反的，如果獲利不穩定的公司或是選股過於偏門的ETF，價格越跌反而是越貴，這種就不能逢低買。

好了，嘮叨完了...簡單來說，我要表示的是，存的是好股票、好ETF就不用焦慮，現階段買進導致成本太高，因為資金並非生活緊急所需也就不用著急，未來有漲回來可以先賣出回收這筆資金，但持續下跌沒有再回到成本之上了，還是可以考慮放著，但前提是暫時不加碼，有耐心等到景氣燈號回到綠燈或藍燈以下，再開始放大投入比例，加速累積低成本部位。

最後，股市非常熱絡，想要跟上趨勢一起賺錢是可以理解的，但畢竟投資只是一個輔助資產成長的工具，要讓生活回歸踏實，投資是一個選項，但還是要回到本質上，想辦法幫自己創造開源的主動收入（上班、兼職、創業都是可行的）這樣才是真的能讓生活踏實的方法。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 艾蜜莉-自由之路 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

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