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散戶鬆動了？上漲氣勢被打斷整個反轉！ 肥羊：靜靜套牢「銀行不倒賺錢遲早」

聯合新聞網／ 股市爆料同學會
台股示意圖。 中央通訊社
台股示意圖。 中央通訊社

股市爆料同學會．金融股肥羊】

果然如我所言，今天繼續下跌，股票上漲的氣勢一旦被打斷，就是整個反轉，漲得越多，跌的就越兇，我一路看空到2024年11月6日，川普當選總統為止，很多人問，既然肥羊如此看衰股票，為何不賣呢，為何要賣呢？

假設我今天賣光所有股票，拿著7000萬現金在手上，然後呢？我啥時要補回股票呢？

看跌神準，不代表看漲就神準，與其等待不可預測的最低點，不如靜靜地套牢，直到適合借錢炒股的時機出現，反正銀行不倒，賺錢遲早！

虎尾金融股神將會帶領各位畜X級窮人，一起前往流著奶與蜜之地。跟隨肥羊，一生肥美；聽信酸民，一世窮酸。以上僅為個人操盤紀錄，不解釋為何進出，有疑惑請自行翻書。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲 股市爆料同學會 授權轉載，原文出處於此；禁止取用轉載。

借錢 炒股 窮人

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