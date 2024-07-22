台新藥啟動競拍 預計8月9日掛牌上市

台新藥（6838）為配合初次上市前辦理現金增資發行新股，將自7月22日起至7月24日止共三天展開競價拍賣投標，競拍總張數12,096張，競拍底價為30元，7月19日興櫃均價為52.82元。本次競拍之每標單最低為1張，最高1,522張，以價高者優先得標，全案將訂於7月26日上午10時開標，並預計於8月9日上市掛牌。

台新藥的眼科新藥丙酸氯倍他索懸浮滴眼液0.05%（APP13007）於7月17日再度傳出好消息，該公司宣布與Tzamal Biopharma Ltd.簽署授權協定，完成以色列地區之授權案，Tzamal集團具有50年以上的歷史，在眼科的布局除了引進及經銷博士倫等眼科大廠的藥物之外，也是眼科手術雷射和超音波設備的市場領導者，集團年營收5,600萬美元並持續穩健成長。Tzamal期待APP13007取得該國藥證完成上市後，將可完善其眼科手術領域的全方位布局。

APP13007於今年3月獲得美國食品藥物管理局（FDA）核准上市，是台灣首次取得美國藥證之眼科新藥，去年完成對美國上市公司Eyenovia之授權案，並於今年6月與保瑞集團簽訂台灣第一個本土研發、本土製造、並外銷美國市場的委託製造供貨合約，將由保瑞旗下專攻眼科用藥製劑代工的桃園廠(景德製藥)負責產品的填充及包裝，並將於今年第3季開始供貨給美國市場授權夥伴Eyenovia，正式於美國市場上市銷售，搶攻每年達13億美元之眼科術後用藥市場。

在美國以外的幾個主要醫藥市場的對外授權談判亦加速展開，今年1月及4月也已陸續完成了巴西和中東北非地區的對外授權，授權對象均為當地主要大型藥廠，

台新藥除了發展505(b)(2)眼科用藥APP13007，目前也正在發展高門檻的特殊生物相似藥研發專案TSY-0110。TSY-0110是全球銷售規模20億美元的羅氏的藥物抗體複合體（Antibody Drug Conjugate, ADC）重磅藥物Kadcyla（台灣藥品名賀癌寧）生物相似藥，用於HER2陽性早期乳癌和轉移性乳癌的進一步治療。TSY-0110以歐美為目標市場，將於今年提出歐盟臨床試驗申請，隨後展開一期臨床。

台新藥國際化腳步在今年大步躍進，隨著美國市場於下半年正式展開銷售，以及各被授權人陸續於其授權區域展開藥證申請，公司營收將開始穩健成長，值得投資人高度關注。