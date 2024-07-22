景順投信：下而上生態系選股 科技霸權大者恆大

進一步看後市發展，景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，手機市場持續回溫；個人電腦尚須等待進一步的硬體升級；雲端伺服器市場短期進入NV世代產品替換的空窗期，等待季度數據驗證；記憶體、半導體設備市場持續熱絡。整體說來，生成式AI落地，AI PC、AI Smartphone等商品將逐漸成型，使得一般大眾都能體驗到生成式AI的功能，也可能進一步促進新的換機潮，但投資上，仍需留意全球總體經濟上的挑戰，分批布局，留意風險控管。

蘋果在今年的全球開發者大會（WWDC）上，宣布推出「 Apple Intelligence」的個人智能系統，不僅具備生成式AI功能，更是聰明的AI助理，市場預估可望觸發新一波換機潮，使得蘋果概念股近期再度獲得投資人目光。

蕭若梅指出，手機AI在蘋果展示Apple Intelligence 後，市場終於從AI伺服器逐漸轉向終端應用，生成式AI不是單純的議題炒作，而是真正能顛覆未來生活的重要科技趨勢，這些公司成功創造生態系(Ecosystem)，推進著整個產業往前走。

蘋果這次從消費者使用觀點出發，適度解決了業界對於大語言模型與雲端資料安全的擔憂，將AI功能內建在手機裡，並且跳脫產業大語言模型或硬體規格競爭的框架，基於蘋果多年來對於果粉生活的理解，提出更多生活場景的AI應用。從消費者出發，提升消費者對AI的使用體驗，對科技市場來說，這次Apple Intelligence的概念提出，為產業提供AI將如何導入生活，提供了另一種的示範。

如果資料、演算法與算力是平行運算世界的主軸，蘋果這次運用公司豐富的資料庫、對消費者的演算能力，加上高規格晶片，展示了多年來軟硬兼備的封閉式生態系累積下來的驚人實力，也再度證明生態系的經營對高科技公司的重要性。

整體說來，投資人想要參與AI趨勢，就必須軟硬體雙管齊下，全球佈局，蕭若梅強調，未來科技股將是大者恆大趨勢，這就是科技業的常態，霸權才有能力打造科技生態系。

透過由下而上選股，找出能成功創造生態系的科技霸權，一直是景順全球科技基金的投資策略，基金伴隨全球科技產業起飛，擁有27年長期投資經驗，歷經長期多空淬鍊，是境內成立最悠久全球科技型基金，統計至今(2024)年6月底，成立至今績效達787.36%，關鍵就在基金操作邏輯，投資人能藉此一手掌握創造生態系的科技霸權。

科技股具高成長特性，可進一步增加資產增值空間，然股市波動瞬息萬變，也易受非科技基本面影響，為了讓投資人在資金規劃上能夠更加靈活有彈性，除了累積級別外，也提供M8美元月配及M8台幣月配級別，提供投資人多一項配息選擇。對於想要累積自身財富的上班族，有奉養長輩、養育子女需求的三明治族，甚至是退休族群，都可以透過定期定額長期投資來掌握成長契機、降低市場波動風險。