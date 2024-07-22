電力裝備製造商與 AI 供應鏈產業缺一不可 法人：留意亞洲科技能源

近期全球股市受美國總統大選競選活動開跑影響而波動，漲多的科技股震盪尤其劇烈，拉回修正幅度大。不過，科技股在AI需求強勁拉抬下向上動能持續，且預期下半年全球主要地區都將進入降息循環，因此相關類股仍可望有亮眼表現，投資人可趁目前股市修正時以分批佈局或定期定額⽅式進場。而以目前產業展望來看，前景佳的AI與半導體相關類股仍是投資主軸。

統一投信研究團隊表示，台灣半導體在全球AI供應鏈占有關鍵地位，是不可或缺的重要角色，AI伺服器市占也超過九成，在全球AI大趨勢中優先受惠。日本方面，AI半導體材料及設備需求上升，便宜日圓短時間內也難以扭轉，有利相關企業，進而推升日本半導體產業後市表現。此外，AI和雲端基礎設施等對電力需求激增，電力裝備製造商與AI供應鏈產業成為缺一不可的關係，市場預期相關概念股將成為吸引投資人注目的產業之一，台灣、韓國及日本在此領域也有一定優勢。

以晨星統計顯示，統一新亞洲科技能源基金在各期間表現皆大幅領同類基金平均，各區間績效排名都保持在前四分之一。基金聚焦趨勢向上的科技與能源題材，布局美國、台灣、韓國與日本AI供應鏈、半導體、資料中心基礎設施及電力設備等優勢產業。建議在AI與半導體主題大趨勢不變之下，投資人可關注相關基金，持有產業獲利潛力，掌握中長期投資契機。