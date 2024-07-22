外資連三賣、ADR 上周挫11.5% 台積電大跌遭華城超越

外資連三賣，ADR上周重挫11.5%，寫2020年新冠肺炎疫情爆發以來最重周線跌幅，台積電22日再往下探底，早盤以964元開低，一度下滑至945元，股價遭重電股華城超越。

美股上周五四大指數收盤下跌，道瓊指數收盤40,287.53點，下跌377.47點、跌幅0.93%；S&P500指數下跌0.71%；那斯達克指數下跌0.81%；費半指數下跌3.11%；台積電ADR下跌3.6%。

台積電ADR上周五再跌3.6%，創下2020年3月20日以來最慘重的周線跌幅；費城半導體指數周五，周線跌幅達8.8%，創今年4月19來最大單周跌幅；那斯達克綜合指數周線大跌3.6%；標普500指數一周下來跌2%，是4月來最差的周線表現；不過，道瓊工業指數周五雖下跌 377.49 點，但周線仍上漲0.7%。

台積電預估對第3季合併營收 224~ 232 億美元，季增7.6~11.4%，平均季增9.5%，單季美元營收將挑戰歷史新高；若以新台幣 32.5 元兌 1 美元匯率假設，毛利率預計介於 53.5~ 55.5%之間；營業利益率預計介於 42.5~ 44.5%之間。

台積電調升今年業績增幅，由前一次預估年增21~26%，上調為略微超過24~26%；同時上修今年資本支出預測區間下緣，從原本的280~320億美元，修正為300~320億美元。

台積電法說會後股價續挫，上周五遭外資賣超38,005張，連續3個交易日賣超，合計賣超93,577張，不過，投信則是連續16個交易日買超台積電；22日以964元開低，一度下滑至948元，盤中跌幅近逾2%，拖累大盤指數重挫，股價不僅失守千元，更遭重電股華城超越。