快訊

毆打幼童還逼公開露鳥！3幼保員被法辦 新北教育局勒令園所停招

民主黨權力遊戲即將上映！賀錦麗要披掛上陣 得先贏過這幾人

民主黨有望翻盤？賀錦麗VS川普民調曝光 支持率僅差1%

台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

聯合新聞網／ 狄驤
台股19日收盤下跌529.21點，終場以22,869.26點作收。台積電收盤價970元，下跌35元，加權指數本周下跌1,047點。記者余承翰／攝影 林澔一
台股19日收盤下跌529.21點，終場以22,869.26點作收。台積電收盤價970元，下跌35元，加權指數本周下跌1,047點。記者余承翰／攝影 林澔一

台美股大跌的原因到底是什麼？

說真的，每次股市從高點大跌，多數人都會想要「找原因」，因為搞懂原因，才知道要怎麼擬定策略。

不過，現階段市場對台美股大跌的原因也是眾說紛紜。

有些人說是川普當選機率大增，加上川普近期亂說話要收保護費，才會導致市場恐慌。

而另一派人則說，台積電、Nvidia和ASML的最新財報與財測並非很亮眼，才會導致市場失望。

還有少部分人說，台股大跌是受到窄基指數影響，所以外資提前跑路。

然而，影響市場漲跌的因素本來就很多，上述原因可能都是正確答案，但我們回顧歷史能發現，當市場過於樂觀，股市乖離率太大的時候，市場就很容易放大各種利空的負面影響，我認為這就是目前市場面臨的狀況。

值得注意的是，該狀況我們每年都會遇到好幾次，且每次碰到都會引發正報酬多殺多。

簡而言之，隨著台股迅速從20000飆到24000，多數投資人的獲利都不錯，但近期的短線大跌讓人們驚慌失措。

晚跑一天，獲利就會減少更多，所以人人都想在還有賺的時候趕快逃，這種恐懼就加大了市場的賣壓。

因此，通常市場出現多頭走勢的緩漲急跌，甚至引發多殺多恐慌的時候，往往也會出現短線超跌的狀況，這也是未來投資朋友可以把握的好機會。

至於台股跌到哪裡可能止跌打底？短線從高檔大跌的 AI族群，還能否重回主流？市場是否又會催生出其他的新主流呢？

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

ASML NVIDIA 台積電 台股 川普 風險

延伸閱讀

跌1500可怕嗎…若再跌1萬點竟還能是獲利？ 存股哥「曝秘訣」：00878前年不到20塊

00919當時27元而00878才22塊被酸爆…現在反過來了！ 小師傅笑笑：我存股後沒再賠錢

00713買進本來只為與00878搭配！ 存股哥：沒想到今年漲幅勝過00919和00929

不是00713下殺一千五百點最抗跌的是00915！ 存股哥：00878這波讓我比較意外

相關新聞

散戶鬆動了？上漲氣勢被打斷整個反轉！ 肥羊：靜靜套牢「銀行不倒賺錢遲早」

假設我今天賣光所有股票，拿著7000萬現金在手上，然後呢？我啥時要補回股票呢？

台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

現階段市場對台美股大跌的原因也是眾說紛紜。

大盤下殺「資產配置」重要性浮現！ 大芥3方向：股票、債券、現金…怎分配？

簡單來說資產配置就是把錢分配到不同的資產類別上，比如股票、債券、現金、房地產等...

前10大市值股拉出大漲幅 謝金河：川普效應提前發酵

這個禮拜最令人震驚的新聞是川普到賓州巴特勒（Butler）造勢，遭到一個二十歲白人年輕人庫克斯（Thomas Matthew Crooks）的狙擊，右耳被槍射中，他滿臉鮮血，站起來振臂疾呼，並喊出Fighting（戰鬥）的口號…

9月降息股民教戰守則 台積電法說會成重要關鍵

聯準會有高機率於九月開啟降息循環，轉向寬鬆貨幣政策將有助刺激消費、投資與經濟活動。

景順投信：下而上生態系選股 科技霸權大者恆大

進一步看後市發展，景順全球科技基金經理人蕭若梅表示，手機市場持續回溫；個人電腦尚須等待進一步的硬體升級；雲端伺服器市場短...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。