台美股大跌原因是啥…漲多就是最大利空？ 狄驤「把握好機會」：恐引多殺多短線超跌

台美股大跌的原因到底是什麼？

說真的，每次股市從高點大跌，多數人都會想要「找原因」，因為搞懂原因，才知道要怎麼擬定策略。

不過，現階段市場對台美股大跌的原因也是眾說紛紜。

有些人說是川普當選機率大增，加上川普近期亂說話要收保護費，才會導致市場恐慌。 而另一派人則說，台積電、Nvidia和ASML的最新財報與財測並非很亮眼，才會導致市場失望。 還有少部分人說，台股大跌是受到窄基指數影響，所以外資提前跑路。

然而，影響市場漲跌的因素本來就很多，上述原因可能都是正確答案，但我們回顧歷史能發現，當市場過於樂觀，股市乖離率太大的時候，市場就很容易放大各種利空的負面影響，我認為這就是目前市場面臨的狀況。

值得注意的是，該狀況我們每年都會遇到好幾次，且每次碰到都會引發正報酬多殺多。

簡而言之，隨著台股迅速從20000飆到24000，多數投資人的獲利都不錯，但近期的短線大跌讓人們驚慌失措。

晚跑一天，獲利就會減少更多，所以人人都想在還有賺的時候趕快逃，這種恐懼就加大了市場的賣壓。

因此，通常市場出現多頭走勢的緩漲急跌，甚至引發多殺多恐慌的時候，往往也會出現短線超跌的狀況，這也是未來投資朋友可以把握的好機會。

至於台股跌到哪裡可能止跌打底？短線從高檔大跌的 AI族群，還能否重回主流？市場是否又會催生出其他的新主流呢？

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