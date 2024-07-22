永豐投顧：生技股可留意短線操作機會

永豐投顧表示，今年以來大盤走勢呈現大漲小回態勢，每次回落至季線或月線，都是買點所在，近期雖然受美國政治人物言論影響而下挫，但政治性的影響是一時的，以川普執政時股價表現來看，每次公布中國大陸產品關稅清單，股市都重挫，但長線來看股市依舊向上，故股市最終還是反應基本面，近期已修正的台積電及部分AI股如散熱或高速傳輸族群已跌至季線位置，都是好的買點。

7/24～28日為生技展，由於近日電子股短線出現亂流，部分資金可能轉蹭生技展熱度，不妨短Trade一下生技熱門股。

台積電（2330）公布第2季獲利及展望，在AI客戶拉貨需求殷切下，第2季獲利及第3季展望皆給予令人滿意的成績，近期受川普指控台灣搶了100％美國晶片生意及欲收回晶片補助，以及加拜登祭出更嚴格中國晶片禁令，台積電雖跌破千元關卡，但以其在晶圓代工霸主地位而言，長線依然看多，台積電業績持穩，短期受外資避險賣壓而重挫，但股價自會還其公道。。

本周開始美股進入重量級科技財報週，計有恩智浦、特斯拉、、Alphabet、德儀等公司，7/31則有AMD及微軟、8/1高通及Meta，由於台積電在法說會中表明客戶拉貨需求殷切，故可判斷科技龍頭股業績及展望指引應呈現樂觀態勢。