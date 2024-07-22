拜登宣布退選...台股早盤跌近200點 台積電開跌6元

台股22日開盤指數為22,818.86點，下跌50.4點，早盤一度跌近200點，低點來到22,684點。台積電（2330）開盤價為964元，下跌6元。

群益投顧表示，觀察6/25前波低點可否守住，再往下就看季線是能期待反彈的位置。避開被外資當提款機的漲多AI概念，觀察金融、營建股及績低基期族群。適度控制持股，反彈遇壓適度調節，而拉回支撐則搶短因應。

操作題材可留意生技股憑藉著商展有底氣。生技股常是科技股漲不上去時的資金避風港，2024年亞洲生技大展將從7月25日至28日舉行，相關生技股有機會爭相表態。可先從這次生技展主軸觀察，包括再生醫療、AI藥物應用、ADC藥物、CDMO；可留意保瑞（6472）、藥華藥（6446）、晟德（4123）、訊聯（1784）、訊聯基因、合一（4743）、長聖（6712）等熱門股。

上周五（19日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為40,287.53點，下跌377.47點、跌幅0.93%；S&P500指數下跌0.71%；那斯達克指數下跌0.81%；費半指數下跌3.11%。台積電ADR跌3.6%。

拜登宣布退出總統大選支持賀錦麗接棒出戰。科技「七雄」周線下跌5%，其中輝達（NVIDIA）跌幅達8.8%。本周二，特斯拉和Alphabet將是科技七雄中最先公布業績的兩家公司。

市場面臨的另一大風險是，即使財報表現良好，也可能不足以維持科技股今年的漲勢，不僅台積電，Netflix也是一例。

三大法人周集中市場合計賣超733.4億元：外資及陸資（不含外資自營商）賣超643.5億元，投信買超69.6億元，自營商（自行買賣）賣超18.2億元，自營商（避險）賣超141.2億元。

統一期貨說，選擇權未平倉部分，7月W4週選價平近九檔賣權最大未平倉下降 1,200點至22,500點，買權最大未平倉下降700點至23,300點，最大OI 區間下移偏空。期貨方面，外資夜盤大幅減碼4,406口空單，日盤則減碼1,890口空單，未平倉淨空單降至38,388口；十大特定法人大幅減碼4,089口空單至20,034 口。