大盤下殺「資產配置」重要性浮現！ 大芥3方向：股票、債券、現金…怎分配？

嗨！大家好，大芥來簡單聊聊「資產配置」的重要性，還有幾個剛開始配置可以參考的方向，那我們就繼續看下去吧！

資產配置是什麼

簡單來說資產配置就是把錢分配到不同的資產類別上，比如股票、債券、現金、房地產等

為什麼要進行資產配置

不同的資產類別在不同的市場環境下就會有不同的表現，透過分散的投資，可以減少單一類型的資產或標的表現不佳而對整體投資組合績效的影響

2.提高投資組合穩定性

不同資產類別之間的「相關性」通常較低，所以當某一種類資產表現不好時，另一類資產的表現可能會比較好，而這種資產間的平衡可以幫助提高整體投資組合的穩定性、減少波動

3.優化報酬表現

大家可以根據自身的風險承受度、財務目標，透過選擇適合的資產類型，來達到風險控管跟獲得期望的報酬表現

4.達成財務目標

每個人的人生階段，都會有不同的財務目標，比如像年輕時會更加注重資產成長，加上還有賺錢的能力，可承擔的風險相對大

至於中老年階段風險承受度就會變相對低，因此會更加在意資產能否保值、是否穩定

資產配置的重點

高報酬的成長性資產，往往伴隨著高風險，而配置過多的保守性資產，則會拉低整體投資的回報

在配置上，找到「風險」與「報酬」的平衡點，才能達成自己期望的財務目標

3個資產配置的方向

接下來大芥以常見的兩種投資標的「股票」、「債券」分享3種基本配置方向

股票是成長性高於債券的資產類型，但相對的風險也會比債券來得高，因此在定位上可以初步將「股票」視作成長型、債券視作防禦型的資產類別

1.年齡

以年齡當作配置 「保守資產」 的比例，例如：

30歲：30%債券，70%股票 45歲：45%債券，55%股票 60歲：60%債券，40%股票

用年齡區分是相對簡單快速的方法，可以當作一開始的參考

2.人生階段

根據人生階段及自身需求進行配置

青壯年階段（20~34 歲）：20%債券，80%股票

有能力自行賺錢，也有較長時間可以承擔風險，這階段能配置較高比例具有成長性的股票資產

中年階段（35~64 歲）：40%債券，60%股票

這個階段可能會有除了自己以外的家人需要照顧，會相對需要控管風險跟獲得穩定的回報，因此債券的比例會漸漸提高

退休階段（65 歲以上）：60%債券，40%股票

由於沒有了主動收入，會更加重視資本保值，以及能支持日常生活的穩定現金流，主要會配置在債券、現金和低風險資產

風險承受度

根據自身對於風險的心態、承受度進行配置

安穩型（風險承受度低）：80%債券，20%股票

更加偏好減低資產的波動性、期望獲得穩定的回報

穩健型（風險承受度中）：50%債券，50%股票

可以承受短時間的波動，也期待資產能夠穩定成長

積極型（風險承受度高）：20%債券，80%股票

偏好高風險高回報，通常對於投資有更多的知識與認知，因此在心態上能夠更好應對市場的波動

結語

資產配置的目的是透過分散投資來控管風險、提升投資組合的穩定性和優化回報，幫助達成財務目標，而在配置時也要記得找到風險與報酬之間的平衡點

今天大芥分享的是資產配置的基本方向，大家可以再根據自身情況調整出符合自己需求的配置哦！

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文內容已獲 大芥存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。