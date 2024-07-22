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美股走弱 法人：台股恐持續整理

中央社／ 中台北22日電
美股示意圖。（路透）
美股示意圖。（路透）

美股主要指數19日持續走弱，道瓊指數下挫377.49點，那斯達克指數下跌144.28點，美國總統拜登21日宣布退出2024年總統大選，並表態支持副總統賀錦麗成為民主黨總統候選人。

法人表示，台指期下挫百餘點，台積電ADR上週五挫3.55%，若台股5日均線持續向下穿越月線，短線拉回整理機會高。

全球性電腦系統當機，加上分析師認為市場有「超買」現象，美股19日主要指數收低，道瓊工業指數下跌377.49點，跌幅0.93%；標準普爾500指數下跌39.59點，跌幅0.71%；那斯達克指數下跌144.28點，跌幅0.81%；費城半導體指數下跌169.264點，跌幅3.11%。

國內外產業訊息方面，獨立資安公司CrowdStrike發布軟體更新，導致19日微軟Windows系統全球大當機，引發慘重災情，根據微軟初步統計，約有850萬台Windows設備受影響，微軟將與CrowdStrike，以及Google Cloud Platform（GCP）和Amazon Web Services（AWS）等其他公司協作採取補救措施。

合一生技及中天（上海）共同與中國大陸華潤雙鶴藥業簽署「速必一」香雷糖足膏大陸獨家「商業化合作許可（授權）協議」，由華潤雙鶴在授權區域內獨家銷售、推廣，合約期間20年。華潤雙鶴與中天上海依雙方約定的供貨價交易，再由中天上海下單予合一生技。

法人表示，美國重量級企業特斯拉（Tesla）及德儀（TI）等即將發布財報，是市場關注重點。

上海 微軟

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