中信投信連三度舉辦越南投資論壇 投資人可報名7月23日卡位越南升級紅利

中國信託投信深耕布局越南，7月23日晚間7時在台北福華文教會館卓越堂舉行「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇，也是第三度舉辦越南投資論壇。這次邀請越南台灣商會聯合總會名譽總會長簡智明、越南科技龍頭FPT執行長阮大海，及中國信託投信投資二部部長葉松炫，分享越南發展現況與投資契機，邀請對投資越南基金有興趣的投資人報名，搶先卡位越南升級紅利。

中國信託投信表示，美中貿易戰引發全球供應鏈重組，在「中國加一」策略效應下，越南成為全球供應鏈移轉的熱門選擇，帶動越南從勞力密集產業轉向高附加價值產業。而AI熱潮風起雲湧，越南政府也積極推動相關機制和激勵措施，吸引半導體和人工智慧產業投資，吸引全球科技巨頭和半導體業者爭相布局。

去年底，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳親自前往越南，除拜訪越南總理，更公開表示將投資越南，協助當地培養AI人才，更在當地設立AI工廠，要將越南打造成輝達的「第二個家」；不僅如此，Google、Meta等雲端巨頭也陸續進駐越南，搶攻當地人才。一個賣「腦力」的新越南正悄然崛起。

今年全球經濟雖充滿不確定性，但越南經濟數據依舊亮眼。今年第二季GDP成長率達6.93%,上半年成長6.42%，加工製造業成長8.67%，對整體經濟增加價值的貢獻達2.14%。顯示越南政府的經濟振興與產業發展政策逐步發揮效果。

不僅如此，隨著越南從邊境市場躋身新興市場的題材開始發酵，法人機構對於越股未來展望更加樂觀。中國信託投信表示，富時指數已將越南列入觀察名單，預計最快今年9月審查資格，明年上半年有望正式納入富時新興市場行列。世界銀行預估，一旦越南成功晉升新興市場，到2030年前將吸引250億美元的國際資金，若以2023年外資直接投資越南的金額來看，1年360億美元的資金可望再成長逾1成，每年達到4百億美元。

中國信託投信表示，長期來看，越南得益於基本面與越股升級利多加持，經濟處於快速成長軌道，在經濟成長、企業獲利改善、基礎建設加速等因素支撐下，投資人更應趁此良機，掌握越南市場未來成長紅利。