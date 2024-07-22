快訊

拜登震撼退選！本周開盤前 五件國際事不可不知

麥當勞也出包！「菜怎麼咬不爛」 勁辣雞腿堡竟夾標籤紙

決定關鍵過程曝！拜登開家庭會議後拋退選震撼彈 賀錦麗最後一刻才知道

聽新聞
test
0:00 / 0:00

樂觀降息預期、類股輪動加快有利美股 多元化布局策略逐漸吃香

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導
目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息。路透
目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息。路透

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟(Scott Glasser)指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，目前，市值前五大股票佔史坦普500指數的27%，市值前10大股票佔37%，不過，我們認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，我們認為多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫，加上近期就業市場亦開始趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所FedWatch數據，目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現，在題材上，隨AI觸角逐漸從雲端走向終端，除了巨大AI晶片需求外，AI在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域，事實上，最具AI題材的通訊服務、科技等成長股也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，故如果短線出現回檔修正，這並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會，另方面，通膨降溫加上經濟保持溫和成長，將使美國有更高機率實現軟著陸，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

富蘭克林證券投顧表示，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。

而選情確實發生了巨變，在民主黨面臨換將爭論之際，美國前總統川普於週末遭遇槍擊，但無大礙，目前美國各界定調為暗殺未遂(attempted assassination)。由於事發後川普強硬表現的照片與影片在全美大肆傳送，形象上獲得支持且與拜登形成鮮明對比，各界認為川普當選機率進一步提高，Real Clear Politics數據顯示，川普當選機率突破6成，遠高於拜登或副總統賀錦麗(Kamala Harris)，民主黨很有可能放棄角逐總統大位，並專注在國會席次爭取上。

AI 川普 美國

延伸閱讀

賀錦麗聲明「爭取贏得民主黨提名 我們還有107天」推崇拜登無私

下一場大選辯論 川普喊：讓福斯取代ABC主辦

年紀是最大敵人 拜登時不我予難堪退場

路透：拜登一夜間改變心意 震驚白宮幕僚

相關新聞

前10大市值股拉出大漲幅 謝金河：川普效應提前發酵

這個禮拜最令人震驚的新聞是川普到賓州巴特勒（Butler）造勢，遭到一個二十歲白人年輕人庫克斯（Thomas Matthew Crooks）的狙擊，右耳被槍射中，他滿臉鮮血，站起來振臂疾呼，並喊出Fighting（戰鬥）的口號…

9月降息股民教戰守則 台積電法說會成重要關鍵

聯準會有高機率於九月開啟降息循環，轉向寬鬆貨幣政策將有助刺激消費、投資與經濟活動。

中信投信連三度舉辦越南投資論壇 投資人可報名7月23日卡位越南升級紅利

中國信託投信深耕布局越南，7月23日晚間7時在台北福華文教會館卓越堂舉行「閃耀越南-投資新機遇」高峰論壇，也是第三度舉辦...

樂觀降息預期、類股輪動加快有利美股 多元化布局策略逐漸吃香

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟(Scott Glasser)指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到...

「川普投顧」效應…台股短線恐震盪 避險資金轉進四族群

美國總統大選政治角力升溫，美國對沖基金從今年來漲多的科技股落跑，美國四大指數上周拉回，台股上周更大跌4.3%。國內法人表...

本周台股 法人：盯緊權王ADR

台股連跌三日，跌破月線支撐，法人對後市看法仍認為短空長多，政經因素仍將不時干擾市場，本周大盤觀察台積ADR、美股科技股財...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。