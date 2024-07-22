樂觀降息預期、類股輪動加快有利美股 多元化布局策略逐漸吃香

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特·葛拉瑟(Scott Glasser)指出，科技七雄的崛起使市場集中度達到1970年代以來最高水準，目前，市值前五大股票佔史坦普500指數的27%，市值前10大股票佔37%，不過，我們認為市場集中度可能會停滯在當前水準附近，長遠來看，隨巨型股集中度停滯、市場參與範圍擴大、更多類股及中小型股帶來更大貢獻，市場廣度將恢復到更健康的水準，我們認為多元化投資組合在未來12-18個月內應會開始跑贏大盤。

富蘭克林證券投顧表示，隨美國通膨持續降溫，加上近期就業市場亦開始趨緩，讓聯準會更有理由降息，根據芝商所FedWatch數據，目前市場樂觀認為9月、11月、12月均有望降息，而寬鬆貨幣政策預期將有利美股中長期表現，在題材上，隨AI觸角逐漸從雲端走向終端，除了巨大AI晶片需求外，AI在各種終端項目的應用也愈來愈受矚目，此將在長期下為AI領域提供強勁需求並惠及相關領域，事實上，最具AI題材的通訊服務、科技等成長股也是2024年史坦普500指數各類股中企業獲利成長動能最強者，具有基本面支撐，故如果短線出現回檔修正，這並非壞事，反而提供逢低進場或定期定額介入的機會，另方面，通膨降溫加上經濟保持溫和成長，將使美國有更高機率實現軟著陸，在此情況下，類股輪動可望逐漸加快，先前表現落後、評價相對較低的類股以及小型股可望受益。

富蘭克林證券投顧表示，一般認為，若川普在2024年總統選舉成功當選，則金融、傳統能源、貿易保護受惠者、美國營收為主公司等領域可望受惠，但乾淨能源、進口業者可能受衝擊，若民主黨籍候選人勝出，則乾淨能源、電動車、基礎建設等類股將受惠，但傳統能源、製藥等領域可能受影響，而無論誰當選，中國營收占比較高的公司都可能受到打擊。

而選情確實發生了巨變，在民主黨面臨換將爭論之際，美國前總統川普於週末遭遇槍擊，但無大礙，目前美國各界定調為暗殺未遂(attempted assassination)。由於事發後川普強硬表現的照片與影片在全美大肆傳送，形象上獲得支持且與拜登形成鮮明對比，各界認為川普當選機率進一步提高，Real Clear Politics數據顯示，川普當選機率突破6成，遠高於拜登或副總統賀錦麗(Kamala Harris)，民主黨很有可能放棄角逐總統大位，並專注在國會席次爭取上。