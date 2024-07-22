新興市場成長動能具韌性 亞洲為主要動力來源

這個禮拜最令人震驚的新聞是川普到賓州巴特勒（Butler）造勢，遭到一個二十歲白人年輕人庫克斯（Thomas Matthew Crooks）的狙擊，右耳被槍射中，他滿臉鮮血，站起來振臂疾呼，並喊出Fighting（戰鬥）的口號…

2024-07-22 07:52