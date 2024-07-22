台積電基本面強勁 外資按讚世芯、日月光

台積電（2330）基本面強勁，法人不但忙著在法說會之後調高權王目標價，對台積電概念股同樣按讚，包括世芯-KY（3661）、創意（3443）、M31（6643）、日月光投控（3711）等，最近都獲得法人重申「買進」或「優於大盤」評等，並重申或調高目標價。

台積電董事長魏哲家上周於法說會指出，目前CoWoS先進封裝產能嚴重供不應求，台積電努力擴產，預期今年產能將超過翻倍成長，並將攜手封測夥伴提供更多產能，希望2025年至2026年達到供需平衡。相關談話連動法人對相關設備廠、耗材等台積電供應鏈後續營運看好。

另一方面，世芯第2季營收遠優於預期，預期來自於大客戶的訂單持續強勁，摩根士丹利證券（大摩）預期世芯今年來自亞馬遜AWS專案營收將成長50%以上，優於市場共識預期的30%至50%，維持優於大盤評等及4,280元的目標價，為外資法人中最高價。

另外，麥格理證券也重申世芯目標價為4,000元，摩根大通（小摩）則是3,300元，都給予「優於大盤」評等。

創意則有滙豐證券將目標價從1,310元大幅上調到2,300元，預期將受惠於高頻寬記憶體（HBM）商機。同樣喊創意目標價2,000元以上的外資券商，還有花旗的2,040元。瑞銀證券則從1,560元上調到1,860元。

另外，M31跟著台積電的2奈米製程前進，里昂證券看好下半年來自2奈米矽智財（IP）的貢獻將加大，將M31目標價從1,342元大幅調升到1,720元。