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券商高資產戶 突破千人

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

據金管會今年6月底統計，八家券商開辦高資產客戶數1,013人，衝破千人大關，單月大增219戶，累計整體交易金額2,074億元，月增5.6%，又以複委託交易額1,884億元占91%最高，而複委託投資標的中，仍以海外債為富豪戶追捧標的。

證期局副局長高晶萍說，受惠全球股市走揚、美國通膨緩慢降溫，金融市場對美國聯準會（Fed）有降息預期心理，帶動券商富豪戶整體交易量顯著成長，又以複委託交易占九成為主。

券商高資產業務有三大項，包括財富管理、複委託交易和自營業務。到6月底止，以複委託交易額1,884億元、占比91%，金額與占比均最大，年增90%逼近倍數成長，複委託交易標的以海外債為主，約占三成左右，其餘還包括股票與結構型商品。

財富管理和自營業務，累計6月底交易金額分別達80億元及109億元，各年增1.05倍及2.1倍，也有明顯成長。

6月底券商高資產客戶數1,013人，月增219戶或28%，顯示6月股市走揚，讓更多富豪戶加入高資產行列。

美國聯準會 財富管理

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