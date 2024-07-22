本周台股 法人：盯緊權王ADR

台股連跌三日，跌破月線支撐，法人對後市看法仍認為短空長多，政經因素仍將不時干擾市場，本周大盤觀察台積（2330）ADR、美股科技股財報、新台幣走勢、外資動向等指標。

群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國表示，台股之前與年線的乖離過大，拉回修正並不意外，只是修正幅度及期間仍不確定；中長期來看，人工智慧（AI）相關仍是投資主軸。

台股後市如何，有法人直言，要看「川普投顧」的立場而定，何時止跌及底部在哪都很難說。從基本面來看，權王台積電基本面仍相當強勁。台積電上周法說後，外資法人忙著調高目標價，並沒有因為地緣政治風險而調降目標價。

本周要觀察的首要指標，就是台積電ADR。台積電ADR必須先止跌回穩，台股才有反彈行情。

再來是美股科技股財報，本周由谷歌母公司字母及與特斯拉打頭陣，再來是微軟，最後到8月由輝達壓軸。統計顯示，科技及消費相關類股獲利仍優於大盤，市場也觀察科技巨頭近期轉為輪漲，但財報是否支撐股價止跌反彈，仍待觀察。