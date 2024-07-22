聽新聞
test
0:00 / 0:00

本周台股 法人：盯緊權王ADR

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

台股連跌三日，跌破月線支撐，法人對後市看法仍認為短空長多，政經因素仍將不時干擾市場，本周大盤觀察台積（2330）ADR、美股科技股財報、新台幣走勢、外資動向等指標。

群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國表示，台股之前與年線的乖離過大，拉回修正並不意外，只是修正幅度及期間仍不確定；中長期來看，人工智慧（AI）相關仍是投資主軸。

台股後市如何，有法人直言，要看「川普投顧」的立場而定，何時止跌及底部在哪都很難說。從基本面來看，權王台積電基本面仍相當強勁。台積電上周法說後，外資法人忙著調高目標價，並沒有因為地緣政治風險而調降目標價。

本周要觀察的首要指標，就是台積電ADR。台積電ADR必須先止跌回穩，台股才有反彈行情。

再來是美股科技股財報，本周由谷歌母公司字母及與特斯拉打頭陣，再來是微軟，最後到8月由輝達壓軸。統計顯示，科技及消費相關類股獲利仍優於大盤，市場也觀察科技巨頭近期轉為輪漲，但財報是否支撐股價止跌反彈，仍待觀察。

台積電 台股 財報

延伸閱讀

台積電ADR失色 單周重挫11%…科技巨頭財報將牽動市場風向

蔡明彥：中媒盯梢情資送檢調 若屬實是重大國安事件

蔡明彥示警 抖音、小紅書為爭議訊息主要散播平台

中共留置澎湖漁船 蔡明彥：海上灰色地帶操作增加

相關新聞

本周台股 法人：盯緊權王ADR

台股連跌三日，跌破月線支撐，法人對後市看法仍認為短空長多，政經因素仍將不時干擾市場，本周大盤觀察台積ADR、美股科技股財...

券商高資產戶 突破千人

據金管會今年6月底統計，八家券商開辦高資產客戶數1,013人，衝破千人大關，單月大增219戶，累計整體交易金額2,074...

台積電基本面強勁 外資按讚世芯、日月光

台積電基本面強勁，法人不但忙著在法說會之後調高權王目標價，對台積電概念股同樣按讚，包括世芯-KY、創意、M31、日月光投...

一周盤前解析／蘋概、生技、重電 可留意

台股上周五（19日）在權王台積電（2330）法說後走跌壓盤，加上此前跌深強彈的載板三雄重跌，影響市場信心下，指數開低後一...

梁彥平專欄／避開外資高持股比權值股

美國共和黨總統候選人川普遇襲後民調顯著領先，金融市場預期川普勝選機率大增，激勵能源、金融與傳產類股走勢強勁，惟過去川普經...

就市論勢／先進製程供應鏈 吸睛

美國6月通膨持續放緩，CPI年增率由5月的3.3%降至3.0%，CPI月變動率從0%下降至-0.1%，反映自2020年5月以來的再度下行趨勢，相關數據低於市場預期，導致市場對聯準會9月降息的預期機率上升至92.7%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。