「川普投顧」效應…台股短線恐震盪 避險資金轉進四族群

美國總統大選政治角力升溫，美國對沖基金從今年來漲多的科技股落跑，美國四大指數上周拉回，台股上周更大跌4.3%。國內法人表示，「川普投顧」威力強大，台股短線仍免不了大幅震盪，避險資金將轉流向生技、奧運概念股，以及低接低基期業績股、高股息股等四大避風港。

美國共和黨總統候選人川普遭遇槍擊事件後，當選機率大增，其談話對投資市場影響力大增，被法人稱為「川普投顧」，川普上周接連提出「台灣應付錢（保護費）」、「籠罩台灣的衝突陰影正逐漸擴大，全球瀕臨第三次世界大戰爆發」等言論，對以台積電（2330）為首的台股產生重大衝擊。

美國四大指數上周五續跌，費城半導體指數單日跌3.1%，台積電ADR更下挫3.5%；累計上周台積電ADR重挫11.5%，費城半導體指數狂跌8.8%，那斯達克指數也下跌3.6%，不利台股今（22）日開盤走勢。法人表示，近期將進入美股超級財報周，本周由特斯拉及谷歌母公司字母等美股超級財報率先登場，將牽動台灣相關供應鏈股價表現，此外，上市櫃公司也將陸續公布季報，預期股市波動仍大。

綜合群益投顧董事長蔡明彥、凱基投顧董事長朱晏民看法，台股連跌三日，短期籌碼仍亂，投資人不要猜底部，避險資金短期可能轉向生技、奧運概念股、低基期業績股、高息股等四族群。

台新投顧副總經理黃文清表示，亞洲生技展將於24日登場，展覽規模再創新高，加上近期資金從電子流出轉往非電或低基期題材股，搭配6月三讀通過的「再生醫療雙法」，細胞治療與再生醫療將是此次市場亮點，再生醫療相關、CDMO、新藥、學名藥個股各擁題材。

再來是巴黎奧運26日開始至8月11日，配合相關紡織服飾庫存大多已降至健康水位，可望帶動運動品牌、流行品牌供應鏈補庫存行情。

此外，進入季報發布旺季，第一金投顧董事長陳奕光則看好業績股將是短線市場主軸，建議擇優逢低進場，但須控制持股比重。