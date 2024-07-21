一周盤前解析／蘋概、生技、重電 可留意

經濟日報／ 記者 周克威

台股上周五（19日）在權王台積電（2330）法說後走跌壓盤，加上此前跌深強彈的載板三雄重跌，影響市場信心下，指數開低後一路震盪走低，終場幾收在全場最低，下跌529點，收在22,869點，全周指數下跌1,047點。法人建議，台股仍需提防技術面修正壓力，建議檢視持股，汰弱留強，控制資金持股比重。

永豐投信投研團隊指出，日前受美國總統參選人川普的「保護費」一說，加上美中科技戰似再見升級跡象，引發台股下跌，但目前盤勢仍屬乖離過大後回檔，且在基本面無虞、景氣逐漸復甦、企業展望佳等利多支撐，仍有利於台股中長線走勢，逢低可留意業績成長股。

統一投顧協理陳晏平表示，建議檢視持股，汰弱留強，中長期選股方向建議聚焦先進半導體、半導體設備及扇形封裝概念股、CPO矽光子、蘋果概念股、生技類股、重電綠能、奧運概念股、壽險。

第一金投顧協理黃奕銓認為，政治議題往往是短線影響，波動雖大，但中長線仍要觀察基本面。下半年將進入電子旺季、蘋果新品發表會、輝達新品上市等，皆都有助於電子股回檔後，焦點持續放在AI、景氣復甦族群上，包括IC設計、記憶體、面板、PC／NB、伺服器等。

台股 基本面 蘋果概念股

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