一周盤前解析／蘋概、生技、重電 可留意

美國6月通膨持續放緩，CPI年增率由5月的3.3%降至3.0%，CPI月變動率從0%下降至-0.1%，反映自2020年5月以來的再度下行趨勢，相關數據低於市場預期，導致市場對聯準會9月降息的預期機率上升至92.7%。

2024-07-21 23:33