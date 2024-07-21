梁彥平專欄／避開外資高持股比權值股

美國共和黨總統候選人川普遇襲後民調顯著領先，金融市場預期川普勝選機率大增，激勵能源、金融與傳產類股走勢強勁，惟過去川普經濟學以高關稅改善貿易不平衡的結構，致使歐亞國家陸續興起貿易保護主義，挑戰全球開放市場與自由貿易的秩序。

因此，歐亞股市高檔震盪應是在反映川普若重返白宮的不安。此外，川普一番「台灣應付保護費」的情緒發言也引發美股重要科技指數回檔修正，台股自然也被低壓籠罩，外資現貨提款賣壓湧現，且期貨空單居高不下，指數震盪加劇將在所難免。

川普執政時期加強對中國出口限制，高舉「美國優先」旗幟，以追求自身利益為經貿治理方針，雖然拜登對中國高關稅制裁是延續川普政策，但川普衡量全球貿易賽局卻不僅是聚焦於美中衝突。這次川普提出若台灣受到地緣政治風險需要美國提供保護，則台灣應該「付錢」的激烈言論，雖然這種交易的思維符合川普的商人特質與優先維護美國利益最大化並不意外。

不過，川普一旦對台灣施以高關稅制裁，國際雲端服務供應商（CSP）將加快分散地緣風險的腳步，而AI晶片大廠若失去台灣供應鏈完善的支撐，也將衝擊AI科技新趨勢發展，進而重創美國科技龍頭的營運展望。

所幸，台積電（2330）適時公布的財報成績優於市場預期，且調高今年美元營收預估至年增逾兩成，並上修資本支出金額以投入先進製程與封裝測試產能擴張。

因此，AI長期趨勢帶動終端應用半導體強勁需求，只要台灣半導體仍具備技術領先與差異化的競爭優勢，川普想要對台祭出貿易壁壘的選項，亦仍需平衡自身利益不受損害的現實考量。換言之，只要台積電技術領先的地位難以撼動，又何必在乎川普說什麼了。

股市最大的風險就是不確定性事件左右市場情緒，隨著美國總統大選逼近，讓市場憶起川普執政期間常有天馬行空的突發言論，造成金融市場波動加劇。雖然，川普隨口一說的發言也常因不合邏輯而平息，但股市隨之起舞的震盪，也加深投資人痛苦的操作經驗。

好不容易平靜的四年，股市長多格局似乎又要面對川普式波動噩夢重現，加上全球股市累積漲幅已大，本就醞釀居高思危的風險考量。因此，投資人應嚴控資金比例，外資持股比重較高的權值股應避開為宜。

（作者是世新大學財金系副教授）