就市論勢／先進製程供應鏈 吸睛

經濟日報／ 鄭羽庭（凱基台灣精五門基金經理人）

盤勢分析

美國6月通膨持續放緩，CPI年增率由5月的3.3%降至3.0%，CPI月變動率從0%下降至-0.1%，反映自2020年5月以來的再度下行趨勢，相關數據低於市場預期，導致市場對聯準會9月降息的預期機率上升至92.7%。

市場還預期今年降息幅度可能增加至2碼或3碼，美國十年期公債殖利率為此一度滑落至4.2%以下，市場對降息的樂觀預期明顯增強。

儘管市場已經提前反映聯準會官員的談話內容，但資金在債市和股市之間的再平衡變化不大，市場整體保持相對穩定。

此外，美國前總統川普遭槍擊案後續效應成為市場焦點，也成為台股近期修正的原因之一。然而，即使川普再度當選，其政策路徑和優先順序仍將受到國會選情影響。因此，現階段暫不需要過度推測其對金融市場的具體影響程度。

投資建議

展望明年，包括電腦中央處理器（CPU）國際大廠外包比率提升，以及手機系統單晶片（SoC）規格提升，將進一步促使台積電N3製程供給持續緊繃。

隨著圖形處理器大廠率先支持晶圓代工先進製程漲價，其他多數國際晶片設計廠商也會紛紛接受調漲價格。供應鏈消息指出，台積電將進一步擴增N3製程和CoWoS先進封裝產能，以滿足客戶需求。

儘管受到電價上揚、通膨和海外擴廠成本推升等因素影響，短期內台積電毛利率可能無法完全反映漲價效應，隨著明年漲價效應逐步發酵，有助台積電在長期毛利率目標53%的軌跡上運行。建議接下來可關注晶片製程供應鏈，包括檢測分析、測試設備、測試耗材和製程耗材等相關類股。

台積電 漲價 降息

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