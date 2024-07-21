政策有望鬆綁 綠電三雄商機擴大

為活絡綠電交易市場，國內政策有望將鬆綁相關法令，放寬綠能售電業者將可互相交易；法人分析，此舉不僅能強化中立性運作機制，而且有助於擴大綠電商機，對泓德能源（6873）、森崴能源（6806）、雲豹能源（6869）等國內綠電三雄是一大利多。

經濟部能源署近期預告電業法部分條文修正草案將進行修法，其中涵蓋將儲能、需量反應等新型態電力資源納管，以及綠電業者將可互相交易，藉此達成活絡綠電交易及強化電網韌性等目標。

針對電業法修正方向，國內綠電業者均樂觀看待。業界人士指出，目前綠電交易只能銷售給用戶，呈現垂直交易，若未來開放可賣給同業，則可達到橫向交易，而這個方式將有助於餘電可賣到更高的價格，甚至同行之間可互相調貨（綠電），有助於台灣邁向電力自由化以及市場自由化的願景。

由於台灣已成為全球AI資料中心供應鏈軸心，有許多國際大廠決定來台蓋AI資料中心，引爆綠電市場需求一夕之間暴漲；包括輝達（Nvidia）、亞馬遜以及超微等美系AI三巨頭都已在台積極採購綠電。

目前泓德能源以及雲豹能源已雙雙證實輝達已在洽詢綠電採購事宜，甚至傳出就連蘋果也都在接洽綠電採購，顯示出國際大廠對台灣綠電的需求相當大，呈現供不應求的狀態，如今政策若能鬆綁，不僅有助於綠電價格上升，而且也能刺激市場生產更多綠電，讓產業呈現正向循環。

據悉，泓德能源旗下子公司星星電力自2021年取得售電執照，累計至今年初為止，綠電轉供量已超過110億度電，去年全年度的綠電簽約量則超過18億度電，年增十倍，全台轉供據點超過600個，為國內前三大綠電業者。

至於雲豹能源方面，旗下售電業子公司天能綠電今年6月售出太陽光電憑證張數達1.1萬張，累計今年上半年已銷售逾6.2萬張太陽光電憑證，市占率達26.97%，穩居國內售電第一名寶座。

業界人士表示，綠電供不應求已是既定事實，除了政策鬆綁有助於綠電交易更加活絡、價格更好外，台灣眼下最重要的還是要擴大自身的綠電供應，期盼政府能規劃能源專區，釋放出更多土地種綠電，才能吸引更多國際大廠來台投資。