台股本周走勢 專家：要看美科技股財報與市場展望臉色

台股上周周線大跌1047點，大盤指數收在2萬2869點，針對本周台股走勢，專家表示，台股短線回檔整理機會高，本周視美股微軟、Alphabet、Meta、英特爾等財報與市場展望，是否能提振多頭信心；此外，考量基本面因素，建議近期已修正的台積電，以及部分AI股如散熱或高速傳輸族群已跌至季線位置，都是好的買點。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示，美國共和黨總統候選人、前總統川普上周接受外媒訪問時，提出台灣晶片代工廠限縮美國本土晶片業務發展，並強調台灣應付保護費以交換美方護衛，導致市場樂觀情緒迅速降溫，晶圓龍頭大廠樂觀數據也未能提振多頭氣勢，不過，外資法人認為，國際資金調節並非對基本面不信任，而是降低地緣政治的不確定因子。

黃新迪說，AI推升台股評價，同時帶動台股結構性轉變，有利於市場給予台股更高的評價面，然因為目前評價面快速衝高，且融資餘額維持高水位，在上周四跳空開低且跌破月線之後，短線上回檔整理機會高；本周|視美股特斯拉、IBM、德州儀器、微軟、Alphabet、Meta、英特爾財報與市場展望，能否提振多頭信心。

永豐投顧指出，台積電雖跌破千元關卡，但以其在晶圓代工霸主地位而言，長線依然看多，台積電業績持穩，短期受外資避險賣壓而重挫，但股價自會還其公道。此外，7月24～28日為生技展，由於近日電子股短線出現亂流，部分資金可能轉蹭生技展熱度。

永豐表示，今年以來大盤走勢呈現大漲小回態勢，每次回落至季線或月線都是買點，近期雖然受美國政治人物言論影響而下挫，但政治性的影響是一時的，以川普執政時股價表現來看，每次公布中國產品關稅清單，股市都重挫，但長線來看股市依舊向上，因此股市最終還是反應基本面，建議近期已修正的台積電及部分AI股如散熱或高速傳輸族群已跌至季線位置，都是好的買點，預估本周指數區間2萬2600點至2萬3300點。

安聯投信台股團隊表示，包括AI等科技股主題，近期呈現拉回整理之際；資金除了稍早輪動到其他中小股外，近日受到川普交易影響，也讓部分抗通膨主題，由於具有基期、評價面較低等優勢，或可開始留意；但與此時同，即便原物料有望受惠於價格上揚，終端消費動能減弱也是事實，所以在兩者拉扯後對基本面的實際挹注，則仍有待觀察。

至於投資建議，安聯指出，隨著財報陸續揭曉，產業利多也陸續反應，建議在等待8月下旬更多消息釋出前，建議多看少做，並把握不追高、不殺低的大原則。