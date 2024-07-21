台股周線翻黑、美股四大指數下跌 本周操作上保守為宜
受到國際情勢雜音以及逢高獲利了結賣壓影響，19日台股開低，權值股熄火、表現疲軟，終場下跌529點，收在22,869點，跌幅2.2%；台股周線也翻黑，上周下跌1,047點，跌幅4.3%。
籌碼面來看，三大法人賣超733億元；其中外資期貨淨空單減少5,796口至37,237口，現貨賣超643億元，期現貨並未同步偏空操作。不過美股四大指數上周五均收黑，又以費半指數大跌3.1%跌幅最重，其中台積電 ADR 下跌3.5%，恐不利本周台股走勢。
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，牽動近期盤勢主要有以下幾大因素：其一是短線漲多的獲利調節賣壓；其二是近期的國際情勢雜音如川普交易；其三是重要法說登場與其所釋放出優於預期的消息等。
永豐期貨指出，目前台指8月合約表現極度弱勢，外資現貨賣超幅度放大，外資期貨淨OI也並未將先前7月的淨空單結清，反而將空單部位全數重新建倉，整體期貨籌碼相對偏空，且選擇權波動度進一步飆升，操作上保守為宜。
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