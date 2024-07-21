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美國科技財報週展開 法人：台股止跌先看美股

中央社／ 台北21日電
法人認為台股止跌要先看美股。（路透）
法人認為台股止跌要先看美股。（路透）

台股上週跳水大跌1047.67點或4.38%，上週五集中市場指數收在22869.26點，法人認為台股止跌要先看美股，隨美國科技財報週即將展開，股市將回歸基本面。

永豐投顧分析，上週台股下挫，主要受到政治因素干擾，先是美國總統候選人川普接受彭博商業周刊專訪，稱台灣搶走美國晶片生意及台灣應向美國付保護費，造成台股嚇跌；接著傳出拜登政府要求盟國加強限制與中國的晶片貿易，並考慮動用最嚴格的貿易措施「外國直接產品規則」（FDPR），包括台積電ADR在內的晶片股應聲大跌。

永豐投顧認為，政治影響一時，預料接下來股市將回歸基本面，本週開始美股進入重量級科技財報週，包括恩智浦（NXP）、特斯拉（Tesla）、Google母公司Alphabet、德儀（TI）等公司將發布財報，接著7月31日超微（AMD）和微軟，8月1日高通及和Meta，財報結果及展望將左右台、美股後勢。

永豐投顧指出，台積電18日法說會發布第2季獲利及第3季展望，皆給予令人滿意的成績單，業績穩若泰山，雖然短線受到外資避險賣壓而挫低，股價跌破千元，但長線趨勢不變。

台新投顧副總經理黃文清也持類似看法，他指出這波台股從年初17930點，最高漲到24416點，漲幅相當大，過去台股乖離率到10以上賣壓就會出籠，這波衝到12.28，本來就醞釀修正。現在碰到美國總統大選的政治變數，為市場帶來不確定性，台股順勢拉回整理。惟他認為，台股長期趨勢沒有改變，現在只是漲多修正，等待基本面做確認。

台股 美國 財報

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